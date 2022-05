Los plazos de la salida de Koundé del Sevilla y las "diferencias" con la venta de Diego Carlos

El presidente del Sevilla, José Castro, asegura que "en estos momentos no hay ningún movimiento concreto, pero más adelante, sí"

El Sevilla FC quiere transmitir que ya no está tan necesitado de vender y el Chelsea FC tiene la baza de tenerlo todo acordado con el Jules Koundé, a quien en Nervión le prometieron que este verano sí le iban a dejar dar el salto después de rechazar contratos millonarios con Manchester City y los propios 'Blues', cuyos nuevos propietarios le han tranquilizado recientemente asegurándole que le mantendrán las condiciones pactadas con la anterior directiva en la oferta de hace un año porque sigue siendo una prioridad para el técnico, Thomas Tuchel.

La compra, por unos 5.000 millones de euros, ya es oficial y el Chelsea FC ya puede empezar a moverse, contratar, despedir... planificar, al fin y al cabo. El escenario ideal y el que imagina en estos momentos el Sevilla FC es que Koundé también salga antes de que acabe el año fiscal el próximo 30 de junio, pero quiere ejercer ese posición de mayor fuerza con la liquidez de la salida de Diego Carlos y se va a mantener inflexible en el escalón mínimo de 65 millones de euros. La idea es ingresar 100 millones por la pareja de centrales (la idea inicial eran unos 120), y eso implica no ceder con el galo. Y el interés del Barça, aunque se antoja casi utópico, puede beneficiar la postura sevillista.

"En este momento no hay ningún movimiento más por Koundé. Suponemos que más adelante, sí", ha señalado Castro, sin entrar en cifras ni confirmar ni desmentir los 65 millones de euros que están sobre la mesa de las negociaciones como punto de partida. "En este momento no hay nada más de lo que ha ocurrido y no hay ningún movimiento más. Supongo que los habrá, porque Koundé es un jugador apetecido por varios clubes de los importantes", añadió el presidente del Sevilla FC, José Castro, en una entrevista en el programa 'Libre y Directo' de Radio Sevilla en la que también defendió las cifras de la salida del brasileño rumbo al Aston Villa.

El Sevilla FC cree que rechazar cerca de 60 millones en dos ventanas seguidas, del City y del Chelsea, demuestra que su intención es no ceder tampoco este verano. En definitiva, tranquilizó a la afición y a todo aquel que teme una rebaja como la de Diego Carlos: "El año pasado no ofrecieron lo que creemos que vale. No tiene nada que ver con lo de Diego Carlos, que ha sido en un momento en concreto, con una circunstancia determinada, pues no se olviden de que le hicieron una oferta mareante en diciembre. Llevaba aquí tres años y lo ha dado todo. Su contrato esta al 60% amortizado y deja una plusvalía importante, porque el club lo necesita para seguir trabajando como hacemos".

"Lo hemos considerado idóneo en este momento. Nos hubiera gustado sacar más, pero a los que les vendemos no son tontos, y saben que Diego Carlos tiene 29 años para 30, no es lo mismo que Koundé. Siempre escuchamos ofertas. Si algo ha quedado demostrado es que no vendemos ningún jugador si no nos dan lo que creemos que vale. Lo hemos demostrado con varios jugadores, especialmente con Koundé", añadió el máximo dirigente del Sevilla FC, que no dio más nombres concretos sobre posibles traspasos, aunque en la mente de todos están En-Nesyri u Ocampos, por ejemplo.

"Si hay la oferta que al club le satisfaga para seguir creciendo sí, no nos temblará el pulso. Si no es así, pues no. Los interesados lo tienen que saber, todos están al tanto de lo que pasa y Julen (Lopetegui) conoce la forma de trabajar del club. Ahí están los resultados, y todo ha sido con la misma política. Vendemos a uno y luego vienen otros. Este año hemos aguantado a los buenos y hemos llegado a Champions, como los años anteriores. Nosotros traemos jugadores jóvenes y se hacen aquí. Koundé era bueno cuando llegó, y ahora es mucho mejor. Diego Carlos igual. Vendrán otros, esto es el fútbol", indicó, dando a entender que con los traspasos de los dos centrales podría ser suficiente.