Las cifras de Diego Carlos y su posible sustituto en el Sevilla: "Cuando vino no lo conocía nadie y al que llegue por él, tampoco"

El presidente nervionense, José Castro, justifica el traspaso del central brasileño al Aston Villa: "¿Cuántos defensas se venden por ese importe? Los que compran no son tontos y saben que Diego Carlos va a cumplir 30 años"

Poco a poco, aunque sigue sin haber confirmación oficial ni del traspaso de Diego Carlos al Aston Villa ni mucho menos de las cifras, el baile ha ido parando y más o menos se estima en unos 35 millones de euros que podrían alcanzar los 40 en función de una serie de variables de diversidad complejidad. Como informó ESTADIO Deportivo, hasta el final, el Sevilla FC estuvo intentando que el club inglés alcanzase se acercase a los 50 millones y decidió quedarse con pájaro en mano para equilibrar las cuentas de este ejercicio antes de que acabe junio y apretar luego un poco más al Chelsea FC en la no menos inevitable venta de Jules Koundé.

De todo ello, que está generando mucho debate en las últimas horas y que ha dado el 'pistoletazo' oficial al mercado estival de fichajes aunque aún no ha acabado oficialmente la 21/22, ha hablado largo y tendido el presidente del Sevilla FC, José Castro, en una entrevista en el programa 'Libre y Directo', de Radio Sevilla, donde ha defendido la operación y ha reculado en sus propias palabras, pues él mismo habló haces unos meses de una oferta cercana a 50 millones.

"Respeto la opinión de todos los sevillistas. A mí también me escriben y hay muchos que no están bien informados. Hay quien dice que cómo se vende ahora cuando en enero nos daban 45 millones. Nunca lo dieron, no estaban bien informados de eso. Cuando hemos vendido a Diego Carlos por esa cantidad -sin mencionar que son 35 más 5 en variables- es que entendemos que es la cantidad idónea para ese momento. Hemos tenido déficit las dos últimas temporadas, una por la pandemia y otra por el esfuerzo económico, y hay que vender. Y si algo hemos demostrado siempre es que no nos tiembla el pulso cuando tenemos que vender. Que sea una venta rápida no significa que no sea una venta adecuada", manifestó Castro.

"¿Cuántos defensas se venden por estos importes. Diego Carlos es muy bueno, por supuesto, pero cuando vino no lo conocía nadie, igual que el que vendrá no lo conoce nadie. Y nos dará de nuevo rendimiento y luego economía. Nuestro club es así. Quien no quiera entender eso está en su derecho, pero quien crea que nosotros eternamente podemos soportar fichas altas de jugadores importantes es que no conoce a este club", espetó el utrerano con rotundidad y confiando de manera plena en la capacidad de Monchi para encontrar a un sustituto.

En el verano de 2019 llegaron desde Francia como semidesconocidos para el gran público el propio Diego Carlos y su compañero Jules Koundé. Uno del Nantes FC con 26 años ya y otro con sólo 20 que llegaba del Girondins de Burdeos, con 45 millones de euros más variables de desembolso entre ambos. Castro reivindicó que ahora tienen que venderles a ambos, sí, pero los ingresos doblarán la inversión de hace tres años.



"Lo hemos considerado idóneo en este momento. Nos hubiera gustado sacar más, pero a los que les vendemos no son tontos, y saben que Diego Carlos tiene 29 años para 30, no es lo mismo que Koundé. Siempre escuchamos ofertas. Si algo ha quedado demostrado es que no vendemos ningún jugador si no nos dan lo que creemos que vale. Lo hemos demostrado con varios jugadores, especialmente con Koundé", explicó.

En la #EncuestaHelvetiaED propuesta hace dos días por este periódico, un mayoritario 93 por ciento se mostraban en desacuerdo con vender a Diego Carlos al Aston Villa por unos 35 millones de euros más variables. Sólo un 7 por ciento consideraban aceptable esta 'rebaja' siempre que sirva para apretar las tuercas al Chelsea por Jules Koundé.