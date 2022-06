Betis y Sevilla, atentos a la 'lista negra' que se ha filtrado de Mbappé

Hasta 14 nombres habria puesto el francés en la puerta de salida, entre ellos, tres objetivos sevillanos

La renovación de Kylian Mbappé por el PSG trajo consigo consecuencias que, rápidamente, se tradujeron en la salida de Leonardo como director deportivo y la llegada de Campos a la entidad. La marcha del brasileño confirmaba un secreto a voces, que en las cláusulas en las que se trataron su continuidad, el jugador tendría mucho poder y voz en el equipo que se está conformando para la próxima temporada.

Y las primeras informaciones que llegan de medios franceses hablan de una 'lista negra' que encabeza Neymar, al que Mbappé ha criticado públicamente, y en la que hay 13 nombres más, algunos de ellos esperados y otros sorprendentes.

Esperadas podrían ser las salidas del exsevillista Sergio Rico, que es el tercer portero del equipo, del también español Juan Bernat, que ha estado lesionado la mayor parte del tiempo en los últimos años, o de un Icardi que ha tenido más repercusión por sus problemas -o montajes- matrimoniales que por los goles que ha anotado en la entidad parisina.

Entre esos 14 nombres también están Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Colin Dagba... pero también varios nombres que han estado o siguen estando en el punto de mira del Sevilla FC, especialmente, y del Real Betis.

En el caso del Sevilla destaca un nombre propio: Pablo Sarabia. El futbolista madrileño ha regresado este verano de su cesión en el Sporting de Lisboa, donde ha cuajado un año espectacular y ha sido despedido como un héroe. Al exsevillista le quedan dos años de contrato y ya ha avisado que decidirá su futuro en función de lo que se encuentre allí. Y en París, en principio, le espera una lista de posibles salidas en la que está incluido.

El Sevilla sigue atento al futuro del jugador, que hace unos días hizo un guiño a la entidad nervionense, en la que, según él, vivió unos años espectaculares. Y el Sevilla se lo ha devuelto.

Pero no es el único jugador de esta 'lista negra' que está en la órbita de Monchi. También aparece el alemán Julian Draxler, que, al igual que Sarabia, acaba contrato en 2024, pero que a diferencia de él, sí ha estado este año en el PSG, sólo ha jugado 862 minutos y ya ha avisado que quiere marcharse.

No son los únicos, porque Mbappé también parece querer acabar con el 'clan argentino'. A Di María, que ha acabado contrato y no ha renovado, e Icardi, espera que se sume Leandro Paredes y hasta el técnico Mauricio Pochettino. Sólo Messi se 'salvaría'. Especial interés tiene, en este caso, para el Real Betis, la posible salida de Paredes, un futbolista por el que estuvieron interesados en pasadas campañas, que se alterna con Guido Rodríguez en la posición de pivote de la selección de Argentina y que podría interesar en el caso de que el propio Guido salga este verano si llega una buena oferta por él. Le queda un solo año de contrato y no sería de los que tendrían más fácil forzar una salida.

Viendo los nombres que hay esa 'lista negra' y el gran número de futbolistas por el que está pujando el PSG, empezando por Tchouameni y Nkuku, las salidas del equipo parisino darán mucho juego este verano y serán muchos los clubes que tratarán de sacar provecho de ello.