ATP 500 de Doha | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del martes 17 de febrero de las cabezas de serie, con Carlos Alcaraz

Arranca el ATP 500 de Doha, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la cabeza de serie

El ATP 500 de Doha ya lo tiene todo preparado para comenzar mañana 17 de febrero y se extenderá hasta el próximo día 21. Casi una semana llena de partidos que puede regalar a los aficionados del tenis una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como principales cabezas de serie.

Carlitos no ha podido comenzar mejor el 2026, ganando el Grand Slam que le faltaba para completar la colección: el Open de Australia. Ya ha conseguido aquello que tanto quería, pero sabemos que Alcaraz no se conforma y tiene ganas de más. Y aunque se saltó el ATP 500 de Rotterdam ABN AMRO Open, esta vez ha decidido dejar el descanso de lado y lanzarse por el Qatar ExxonMobil Open.

El que si que no estará en este torneo será Novak Djokovic, que declinó el torneo priorizando su descanso y que aún no se sabe cuando volverá oficialmente. Aunque el que si que estará será Jannik Sinner. El italiano busca quitarse el mal sabor de boca que le dejó perder en Melbourne contra el serbio, arrancándole de cuajo las ilusiones de conseguir su tercer título en las semifinales.

Cabezas de serie

Entre los cabezas de serie, se encuentran cuatro jugadores del top 10, siendo un torneo que puede propiciar grandes encuentros. Aunque el más esperado es sin duda el de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que muchos fantasean con ver en la final. Dejamos a continuación a los cabezas de serie ordenados por su puesto en el ranking ATP:

1. Carlos Alcaraz

2. Jannik Sinner

8. Félix Auger-Alissime

10. Alexander Buvlik

11. Daniil Medvedev

14. Andrey Rublev - Vigente campeón

33. Stefanos Tsitsipas

Orden de juego del día 2 - Martes 17 de febrero

A continuación puedes consultar todos los encuentros que se disputarán en Catar este martes 17 de febrero de 2026. Todos los horarios son españoles peninsulares, ya que en España son dos horas menos que en Doha. El partido de Carlos Alcaraz será en el horario de tarde-noche, por lo que en la península se podrá seguir a partir de aproximadamente las 19:30 de la tarde.

Pista central

09:30 - Moez Echargui-Stefanos Tsitsipas

A continuación - Shintaro Mochizuki-Karen Khachanov

No antes de las 17:30 - Carlos Alcaraz-Arthur Rinderknech

A continuación Jesper de Jong-Andrey Rublev

09:30 - Marton Fucsovics-Hady Habib

A continuación - Jiri Lehecka-Jenson Brooksby

A continuación - Ugo Humbert-Fabian Maroszan

Grandstand 2

09:30 - Pablo Carreño-Quentin Halys

A continuación Zhizhen Zhang-Roberto Carballés

A continuación Zizou Bergs-Giovanni Mpetshi Perricard