La ATP valora cambios en su calendario con el impulso de Arabia Saudí

La Asociación de Tenista Profesionales, con el apoyo financiero de Arabia Saudí, estudia una reorganización del calendario gracias a la compra de licencias de torneos

Parece que se avecinan tiempos de cambios. El calendario del ATP Tour podría transformarse por completo en los próximos años. La Asociación de Tenistas Profesionales junto al apoyo financiero de SURJ, la sección deportiva del Public Investment Found de Arabia Saudí, planea un nuevo torneo en el circuito masculino. El objetivo es estrenar un Masters 1000 en el país de Asia Occidental y ponerlo en marca en 2028.

Arabia Saudí y la ATP se dan la mano

La propia ATP ha comenzado una operación de recompra de torneos de la categoría ATP 250. Algunos de ellos son el Chengdu Open y el Hong Kong Open, ambos disputados en China en la gira asiática de otoño. El Monselle Open en Metz, Francia y la Kremplin Cup en Moscú también se han recuperado. Este último es un torneo que lleva sin jugarse desde 2022, justo después de la invasión rusa a Ucrania. SURJ ha publicado lo siguiente en la red social X:

''La colaboración entre SARK Sport Investment, una de las empresas del fondo y ATP Tour representa un momento crucial en la historia del tenis. Arabia Saudí se unirá a la lista de países que albergan Master 1000, reforzando el creciente papel del Reino en la configuración de un futuro prometedor para el tenis'', se puede leer en el post.

El plan es reducir los torneos

El objetivo de estas adquisiciones es reducir el número de torneos, con el afán de dar más protagonismo a los grandes eventos del circuito. Una sugerencia que venían haciendo los tenistas como Carlos Alcaraz, ampliando el descanso para los tenistas y ayudando a los aficionados a poder tener claro cuales son las semanas más importantes del torneo. Se podría modificar la ubicación del European Open, que se disputa en Bruselas y pasaría su licencia de Tennium a la Federación Italiana de Tenis.

La ATP también intentaría adquirir el Argentina Open de Buenos Aires y el Mexican Open de Acapulco, uno de los ATP 500 más importantes de la gira americana. Las operaciones estarían financiadas por el fondo deportivo saudí SURJ. Así podrían liberar espacio en febrero para añadir este Masters 1000 en Arabia Saudí. Un calendario que, como comentábamos, ha generado las quejas de algunos tenistas debido a que el calendario es bastante largo y exigente, extendiéndose a nada más y nada menos que 11 meses. Además, para los espectadores también será un movimiento efectivo para que puedan seguir el torneo con más facilidad.