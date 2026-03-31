España presume de fondo de armario con seis españoles en el top 100 más allá de Alcaraz

Tras el éxito de Alcaraz, la Armada luce músculo con seis tenistas en el top 100, donde la veteranía de Carreño se funde con la irrupción de Rafa Jódar

El tenis español atraviesa un momento dulce que invita al optimismo. Aunque todos lo focos apuntan inevitablemente a los registros históricos de Carlos Alcaraz, la realidad es que La Armada ha logrado tejer un ecosistema de éxito mucho más profundo. Actualmente, hasta seis tenistas nacionales conviven en el selecto top 100 del ranking ATP, una cifra que demuestra que hay vida y mucho talento más allá del actual número uno del mundo. Este escenario combina a la perfección la experiencia de los veteranos con la irrupción de caras nuevas que ya empiezan a asomar la cabeza en las grandes citas del calendario.

Davidovich, el que más cerca está de Alcaraz

Alejandro Davidovich se mantiene como el principal escudero de Alcaraz en esta lista. Ocupando el puesto 17, el malagueño sigue demostrando un potencial capaz de poner en aprietos a cualquier rival, a la espera de ese primer título ATP que parece estar al caer. Le sigue Jaume Munar en la posición 37. El balear ha cedido algo de terreno recientemente debido a una inoportuna lesión en Rotterdam que le impidió estar en el Sunshine Double, pero sigue siendo una pieza clave del tenis nacional.

En la parte baja del top 100 encontramos a la 'vieja guardia', esos jugadores que se niegan a bajar el ritmo. Roberto Bautista resiste en el número 80, mientras que Pablo Carreño ha protagonizado una de las subidas más espectaculares. El asturiano ha escalado 29 puestos hasta situarse en el 88 tras brillar en los Challenger de Murcia y Alicante, confirmando que las lesiones empiezan a ser cosa del pasado. Justo detrás, en el 89, aparece Rafael Jódar, la gran revelación de este 2026. En su primer año completo, el madrileño ya sabe lo que es ganar en escenarios de máxima exigencia y ahora afronta el reto de trasladar su buen hacer en pista dura a la tierra batida.

Martin Landaluce se situa cerca

Pero el crecimiento no se detiene ahí. Martín Landaluce es el nombre que suena con más fuerza tras su brillante papel en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final. A sus 20 años, ya roza el top 100 situándose en el puesto 106, su mejor marca personal. Junto a él, jugadores como Pedro Martínez, Pablo Llamas o Dani Mérida también llaman con fuerza a la puerta de la élite. En definitiva, entre leyendas que siguen dando la cara y una hornada de jóvenes con hambre de gloria, el tenis español se asegura un relevo de garantías con Alcaraz como la gran joya de la corona.