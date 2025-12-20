Paddy Pimblett vuelve a la carga con Ilia Topuria: "Todavía lo odio, y sé que él todavía me odia"

El luchador británico ha querido romper así con el cruce de declaraciones cordiales a raíz del anuncio del parón del hispano-georgiano por motivos personales

Apoyo sí, pero el justo. Algo así ha debido pensar Paddy Pimblett al ver a Ilia Topuria dándole las gracias por desearle lo mejor con su familia. El luchador británico entiende que todo debe quedar en el octógono y que por tanto la situación personal y familiar de cada uno debe quedar al margen, pero ello no quita que su deseo por destrozar al hispano-georgiano en combate siga siendo la misma.

De ese modo, y conocido el parón de Topuria en la UFC, el luchador de Liverpool vuelve por sus fueron al subrayar que sigue sin soportar al Matador y que en caso alguno la rivalidad entre ambos ha ido a menos. Así lo expresa él mismo en declaraciones a The Independent.

"Todavía lo odio, y sé que él todavía me odia. Todavía nos desagradamos, todavía queremos golpearnos, pero eso es en la jaula", comenta antes de dejar claro que es muy importante para la salud de la competición distinguir entre rivalidad deportiva y personal.

Pimblett distingue entre lo deportivo y lo personal

"La familia es diferente. Jamás hablaría de la familia de nadie, y sé que él no hablaría de la mía. Simplemente, no tiene esa inclinación. No somos unos pedazos de mierda como Colby Covington. No tiene nada que ver con nuestras familias una vez que entramos allí. Puede decir lo que quiera de mí, cualquier cosa personal. Yo puedo decir lo que quiera de él. Puede llamarme zorra rubia todo lo que quiera, y yo puedo llamarlo enano. Eso no es meter a las familias en esto, ¿verdad? Así que todo bien", sentencia.

Recordemos que Topuria ha anunciado recientemente que había sufrido presiones y extorsión a través de una posible acusación sin fundamento de malos tratos. Eso es lo que señaló en su comunicado de hace escasos días, a la vez que recalcaba que era momento de centrarse en su familia y en tomar medias legales por lo acaecido.

Pimblett y la puerta abierta para pelear con Topuria

Una vez que el hispano-georgiano renuncio a defender su actual título de campeón del peso ligero en la UFC, se abrió la posibilidad de que a través de otro combate se otorgase un título interino, siendo justo ese por el que pelearán el mencionado Pimblett y Justin Geathje el próximo 24 de enero en UFC 324. El vencedor de dicho combate tendrá la posibilidad de medirse a Topuria en los meses posteriores, dando forma a una de las peleas más esperadas.