UFC Londres o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Evloev vs Murphy como combate estelar

Movsar Evloev y Lerone Murphy, dos luchadores invictos en la UFC, se enfrentan en el UFC Londres por ser el próximo rival de Volkanovski en la pelea por el título del peso Pluma

La UFC vuelve a Londres con un cartel espectacular que estará encabezado por el duelo de aspirantes al título del peso Pluma entre Movsar Evloev y Lerone Murphy. El Arena O2 del Reino Unido será el encargado de acoger la decisión de quién será el próximo contrincante de Alexander Volkanovski.

El propio luchador australiano, cuando anunciaron su revancha con Diego Lopes, reconocía que no esperaba pelear con el brasileño de nuevo, sino que fuera con Evloev o Murphy. Y tras ganarle a Lopes, repitió que su próximo rival en el peso Pluma sería uno de estos dos. Por lo que se deduce que esta pelea entre el dos y el tres del ránking de esa división decidirá el que le rete.

Movsar Evloev llega invicto a la pelea (19-0) y con victorias importantes en la división, entre ellas, ante el propio Diego Lopes. El británico Lerone Murphy (17-0-1), por su parte, acumula nueve triunfos seguidos tras empatar en su debut, por lo que ambos están invictos y, salvo que haya empate, uno de ellos perderá ese cero.

Será un evento con muchos luchadores británicos y con otros dos peleadores rankeados. Por un lado, Michael Page, 13º del peso Wélter, que se las verá con el inglés Sam Patterson; y, por otro, el reconocido luchador georgiano Romand Dolidze, undécimo en el peso Medio, que se enfrenta al local Christian Leroy Duncan.

Cartelera principal del UFC Londres

Movsar Evloev vs Lerone Murphy (peso pluma)

Luke Riley vs Michael Aswell (eso pluma)

Michael Page vs Sam Patterson (peso welter)

Iwo Braniewski vs Austen Lane (peso semipesado)

Roman Dolidze vs Christian Leroy Duncan (peso medio)

Kurtis Campbell vs Danny Silva (peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC Londres

Mason Jones vs Axel Sola (peso ligero)

Nathaniel Wood vs Losene Keita (peso pluma)

Louie Sutherland vs Brando Pericic (peso pesado)

Mantas Kondratavicius vs Antonio Trocoli (peso medio)

Mario Pinto vs Felipe Franco (peso pesado)

Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady (peso ligero)

Shanelle Dyer vs Ravena Olivieira (peso paja)

Melissa Mullins vs Luana Carolina (peso gallo)

A qué hora es el combate entre Movsar Evloev y Lerone Murphy

La velada tendrá lugar este sábado 21 de marzo de 2026 desde el O2 Arena de Londres (Inglaterra), recinto con capacidad para albergar unos 20.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Londres se disputa a partir de las 18:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Movsar Evloev y Lerone Murphy, dará inicio a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Movsar Evloev y Lerone Murphy

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Movsar Evloev y Lerone Murphy, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 18:00 horas y podrá verse en España a partir de las 19:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el O2 Arena de Londres.