UFC Seattle o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Adesanya vs Pyfer como combate estelar

Israel Adesanya regresa catorce meses después de su última pelea para medirse en el UFC Seattle a un luchador emergente como es Joe Pyfer

Seattle será partícipe del regreso de Israel Adesanya más de un año después de su último combate en la UFC. El que fuera no hace mucho el dominador del peso Medio, donde defendió el cinturón en cinco ocasiones, regresar en este UFC Fight Night que se celebra hoy en el estado de Washington en un duelo ante el estadounidense Joe Pyfer, uno de los luchadores más populares de esta división y que, a sus 29 años, quiere meterse de lleno y hacerse habitual en los grandes combates.

The Last Stylebender perdió ante Nassourdine Imavov su última pelea, pero el luchador neozelandés de origen nigeriano no ha perdido ni el aura ni la popularidad y quiere regresar cuando antes a por un cinturón que ahora mismo pertenece a Chimaev y que defenderá en unas semanas ante otro norteamericano, Sean Strickland.

Con un récord de 24 victorias y 5 derrotas, Adesanya se las ve con un rival muy peligroso, un Pyfer que sólo ha perdido tres peleas (15-3) y que llega de derrotar el año anterior a Abus Magomedov y a Kelvin Gastelum.

Es un combate muy esperado y el colofón a un UFC Fight Night en el que se han reunido hasta ocho luchadores con ránking en la UFC. De hecho, la pelea coestelar tiene como gran protagonista a otro mito de la compañía, la mexicana Alexa Grasso, que trata de ganarse una nueva opción al título ante la estadounidense Maycee Barber.

Cartelera estelar UFC Seattle

Israel Adesanya vs Joe Pyfer (Peso medio)

Alexa Grasso vs. Maycee Barber (Peso mosca femenino)

Michael Chiesa vs. Niko Price (Peso wélter)

Julian Erosa vs. Lerryan Douglas (Peso pluma)

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui (Peso medio)

Terrance McKinney vs. Kyle Nelson (Peso ligero)

Cartelera preliminar del UFC Seattle

Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev (Peso ligero)

Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr. (Peso ligero)

Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune (Peso pesado)

Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes (Peso mosca femenino)

Navajo Stirling vs. Bruno Lopes (Peso semipesado)

Ricky Simón vs. Adrian Yáñez (Peso gallo)

Alexia Thainara vs. Bruna Brasil (Peso paja femenino)

A qué hora es el combate entre Israel Adesanya y Joe Pyfer

La velada tendrá lugar este sábado 28 de marzo de 2026 desde el Climate Pledge Arena de Seattle (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 18.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Londres se disputa a partir de las 22:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Israel Adesanya y Joe Pyfer, dará inicio a partir de las 1:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Israel Adesanya y Joe Pyfer

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Israel Adesanya y Joe Pyfer, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 22:00 horas y podrá verse en España a partir de las 23:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Climate Pledge Arena de Seatlle.