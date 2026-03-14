Ceuta quiere participar en el Mundial 2030

Desde la ciudad autónoma quieren "acoger actividades culturales, institucionales o estratégicas relacionadas con este acontecimiento internacional", tal y como el Partido Popular llevó al Senado con una moción que recibió el apoyo del Partido Socialista

Esta semana, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió en Madrid a la delegación de la FIFA que se está encargando de visitar as ciudades españolas candidatas a ser sede para el Mundial 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. Estas visitas comenzaron en Barcelona y ya han pasado por varios puntos de la geografía española.

Mientras tanto, en el norte de África, la ciudad autónoma de Ceuta ha mostrado su idea de participar en el próximo Mundial 2030, con una propuesta "realista" y que nada tiene que ver con ser sede del torneo o albergar partidos.

Una propuesta del PP en el Senado

El Partido Popular defendió en el Senado una moción para incluir a Ceuta dentro de las actividades paralelas y vinculadas a la Copa del Mundo de 2030, siendo el objetivo que la ciudad "pueda acoger actividades culturales, institucionales o estratégicas relacionadas con este acontecimiento internacional".

La senadora Cristina Díaz explicó que la Copa del Mundo "no es únicamente una cita deportiva, sino también una oportunidad para proyectar ante el mundo valores de cooperación, diversidad y entendimiento entre países y territorios". Por este motivo, la ciudad de Ceuta "representa un espacio singular que conecta históricamente a los tres países organizadores".

La historia de Ceuta refleja esa conexión ceutí entre Portugal, Marruecos y España. "Elementos patrimoniales como la Puerta Califal, las Murallas Meriníes o la propia simbología de la ciudad, heredera de la tradición portuguesa desde el siglo XV, reflejan una trayectoria histórica compartida entre Europa y el norte de África", aseguran.

Lugar que comparte valores de convivencia y concordia con la FIFA

Además de la conexión española, portuguesa y marroquí, Ceuta es un ejemplo de convivencia, ya que allí residen múltiples culturas sin ningún problema, tal y como se recordó en el Senado. Siendo precisamente la convivencia, la tolerancia o el respeto algunos de los grandes valores de la FIFA.

"A esa dimensión histórica se suma la realidad actual de Ceuta como ejemplo de convivencia multicultural. En un territorio de apenas dieciocho kilómetros cuadrados conviven comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes que forman parte de una misma realidad social, compartiendo espacios educativos, culturales e institucionales", siguieron diciendo en el Senado los representantes ceutíes.De hecho, el PP defendió "esa capacidad de convivencia desde la diversidad que encaja plenamente con los valores que el deporte internacional pretende proyectar: respeto, tolerancia, encuentro y trabajo conjunto".

Una propuesta lógica sin querer ser sede de partidos ni nada por el estilo

"No se solicita que Ceuta sea sede de partidos ni plantea la construcción de grandes infraestructuras, sino que propone que la ciudad pueda acoger encuentros culturales, reuniones técnicas, exposiciones o actividades institucionales vinculadas al Mundial, reforzando así el mensaje de cooperación que representa esta candidatura conjunta", matizaron en la propuesta, algo que ya se hizo en el pasado.

De hecho, durante el debate en el Senado, se recordó que hay "precedentes en grandes eventos deportivos internacionales en los que ciudades sin competiciones han acogido actividades paralelas para ampliar el alcance territorial y simbólico de estos acontecimientos".

La propuesta caló positivamente; tanto fue así que recibió el respaldo del Grupo Socialista en el Senado, quienes valoraron de buena manera la propuesta y se mostraron dispuestos a estudiar de manera conjunta la iniciativa, la cual es positiva para todas las partes.

El momento deportivo de la AD Ceuta FC

Durante la comparecencia de la senadora ceutí, también se puso en valor la situación actual del fútbol en la ciudad autónoma, con la AD Ceuta FC recién ascendida a LaLiga Hypermotion, donde está siendo una de las revelaciones del campeonato y está demostrando la capacidad de movilización que tiene el deporte, en este caso el fútbol en la ciudad, ya que cuenta con una "afición que representa el fuerte sentimiento colectivo de la ciudad".