Dani Alves, ex de Sevilla y Barcelona, apoya a la ultraderecha: "Estoy haciendo política, la política de la obediencia. Estos días el Espíritu Santo estaba susurrando tu nombre"

Dentro de su nuevo discurso marcado por la religión, el ex jugador de Sevilla FC y FC Barcelona ha salido a la palestra para respaldar a Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil que se ha impuesto en las primeras a Lula da Silva

A sus 42 años, Daniel Alves sigue siendo protagonista por su nueva vida lejos del fútbol. Aunque el pasado mes de enero se convirtió en copropietario del modesto Club Deportivo de São João de Ver, de la Tercera división portuguesa, su principal actividad no tiene nada que ver con el deporte, mostrando en sus apariciones públicas su nueva pasión por la religión evangelista.

El que fuese jugador del Sevilla FC y el FC Barcelona en LaLiga ha participado en jornadas evangelizadoras e incluso dio un discurso ante miles de personas en el Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Todo ello, después de su paso por la cárcel, donde permaneció 14 meses de forma preventiva por su implicación en un caso de abuso sexual.

En un primer momento, la Audiencia de Barcelona le impuso una pena de cuatro años y medio de prisión, pero finalmente quedó absuelto, después de haber pagado un millón de euros de fianza para salir en libertad provisional. Desde entonces, su mayor actividad está en las redes sociales, las cuales ha utilizado de nuevo para apoyar a la ultraderecha de su país, siempre con un trasfondo religioso.

Así están en las elecciones en Brasil

El ex lateral derecho respalda a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, que se ha impuesto a Lula da Silva, actual presidente y candidato de la izquierda, en las primarias celebradas este pasado domingo. En concreto, el Partido Liberal elevó su número de escaños en la Cámara Baja desde los actuales 98 hasta 121 a partir de 2027, con un 47,03 % de los votos, lo que supone un récord. Pero como ninguno alcanzó el 50% (Lula de Silva se quedó en un 45,16%), el nuevo presidente de Brasil saldrá de una segunda vuelta que tendrá lugar el 25 de noviembre.

Dani Alves tira de la Biblia para pedir un cambio político

"Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; cuando los malvados están en el poder, el pueblo gime. Proverbios 29:2. "Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará". ¡Es hora de que la ceguera que el enemigo ha puesto sobre nosotros caiga en el nombre poderoso de Jesús! ¡¡Es tiempo de que Jesús, la luz del mundo, ilumine nuestros corazones y nuestro entendimiento!!", ha escrito Alves en su cuenta de Instagram, haciendo de ese modo alusión a la Biblia.

Pero la publicación, además, está acompañada de un vídeo suyo, en el que se le puede ver con la camiseta de la selección brasileña, con el que sigue su particular campaña de apoyo al primogénito de Bolsonaro, siguiendo la senda de otros ilustres como Neymar.

Si gana Bolsonaro, "es con el poder del Espíritu Santo"

"Estoy haciendo política, la política de la obediencia. Estos días el Espíritu Santo estaba soplando tu nombre, Bolsonaro, y tu número dos veces", señala el ex futbolista, quien pide al candidato ultraderechista que "descanse su corazón" y que se "mantenga humilde", recordándole la influencia de Dios en su posible victoria.

"No es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu capacidad de convencimiento, es con el poder del Espíritu Santo", destacó, anunciando que "es tiempo de mudanza" en Brasil y pidiendo unidad al pueblo para el cambio que se avecina: "Un reino dividido no tiene prosperidad".