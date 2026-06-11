Barça - La Laguna Tenerife: horario, canal y dónde ver en TV y online el segundo partido de semifinales del playoff de la Liga ACB

El equipo dirigido por Xavi Pascual llega a este choque con la moral por las nubes tras imponerse de manera rotunda en el primero, mientras que los canarios están obligados a reaccionar para no verse contra las cuerdad

Después de la contundente victoria ante La Laguna Tenerife (100-67), el Barça buscará poner contra las cuerdas al equipo de Txus Vidorreta y sumar la segunda victoria en la serie de semifinales, este jueves 11 de junio, frente a un rival que persigue igualar el nivel obtenido ante el Real Madrid en cuartos de final.

Los catalanes, sin bajas, se han mostrado como un equipo muy fiable. Su técnico, Xavi Pascual, ha demostrado que, con todos los mimbres disponibles, el Barça es capaz de firmar actuaciones muy sólidas, como la que ofreció en el primer partido de semifinales. "Mentalmente y físicamente nos encontramos bien, porque ayer aunque ganamos de 30, no fue fácil. Tenemos que olvidarnos del primer partido y centrarnos en el de mañana", aseguró Youssoupha Fall, el gigante azulgrana, en unas declaraciones a los medios del club catalán.

El senegalés, con pasaporte francés, considera que la clave será afrontar el partido "con la misma energía e intensidad" que el primero porque "eso es lo que marcó la diferencia". Fall ha agradecido la confianza que le está dando Xavi Pascual en esta recta final de la temporada y quiere devolvérsela con intensidad e intimidación.

En el otro lado, La Laguna Tenerife necesita recuperar la confianza en su juego. "Tenemos que hacer mucho trabajo mental", insistió el técnico Txus Vidorreta. Recuperado Fran Guerra, pero con las importantes bajas de Rokas Giedraitis, Gio Shermadini y de Bruno Fitipaldo, Vidorreta apela al espíritu combativo de los suyos, pero sobre todo al baloncesto con "flow y rock and roll" que les ha llevado hasta aquí. "Tenemos que volver a ser ese equipo, si tienes inferioridad física, como la tenemos, necesitamos chispa", indicó el entrenador de La Laguna Tenerife, quien espera recuperar el acierto desde el triple para tener alguna opción ante el Barça este jueves.

A qué hora es el Barça - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Barça y La Laguna Tenerife, perteneciente al segundo partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este jueves 11 de junio a partir de las 20:00 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Barça y el La Laguna Tenerife se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

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