Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 24 de la Liga Endesa de baloncesto

El gran partido de la fecha 24 de la competición doméstica de baloncesto será el que disputen Barça y Unicaja a última hora del domingo

La 24ª jornada de la Liga ACB llega repleta de buenos partidos, destacando por la zona alta el Barça - Unicaja, mientras que pensando en la salvación nos encontramos con un Morabanc Andorra que tendrá difícil salir de los puestos de descenso recibiendo al Baskonia.

Como suele ocurrir durante todo el año, los partidos del fin de semana llegan muy marcados por la Euroliga, ya que el viernes saltaron a la cancha Barça, Valencia Basket y Baskonia, todos con compromisos muy exigentes que pueden hacer que no estén a pleno rendimiento en la Liga Endesa. Quienes más pueden sufrir esto son valencianos y vitorianos al jugar fuera de casa ante rivales que pelean por la salvación, aunque recibir a Unicaja tampoco suena demasiado bien en clave azulgrana.

En cuanto al Real Madrid, también se las verá con un rival que está entre dos aguas, ya que el Basquet Girona está a tres partidos de alcanzar los puestos de acceso a playoffs, pero a su vez tiene hasta cinco de renta para salvarse con comodidad.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Joventut Badalona y el Dreamland Gran Canaria.

Horario y dónde ver por TV la jornada 24 de la Liga Endesa

Sábado 28 de marzo de 2026

Río Breogán - Baxi Manresa. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Covirán Granada - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Basquet Girona - Real Madrid. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 29 de marzo de 2026

Joventut - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Esport 3.

La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 13:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Morabanc Andorra - Baskonia. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

San Pablo Burgos - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Unicaja. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.