El Real Madrid da un golpe de mano y Scariolo alza la voz: "Eso me gusta mucho"

El equipo blanco juega dos de sus partidos más serios ante Unicaja y UCAM Murcia y suma sendas victorias que le han permitido acabar como líder en solitario el año; y con sólo dos encuentros perdidos en todo 2025 en ACB

El Real Madrid ha despedido un año en el que sólo ha encajado dos derrotas en la Liga ACB. Ante Unicaja en los 'play offs' de la pasada temporada y frente al Baskonia en la segunda jornada del presente campeonato, donde se van a comer las uvas como líderes después de ganar de forma convincente (80-91) ante el sorprendente rival que les disputaba el primer puesto, un UCAM Murcia que sólo había perdido hasta ese momento un partido más que ellos.

La diferencia del equipo blanco con respecto a otros partidos anteriores es que apenas tuvo bajones. Si hasta ahora estábamos acostumbrados a verlo enlazar desconexiones, especialmente fuera de casa, en las que dejaba escapar todo el trabajo previo, en el Palacio de los Deportes de Murcia, el Madrid brilló como equipo. Campazzo se fue a los 15 puntos, Len a los 12... pero en realidad nadie estuvo muy por encima del resto y todos aportaron.

“Desde el inicio hemos mantenido el control del partido y eso me gusta mucho porque fuera de casa, en ambientes calientes, es una prueba de madurez. Muchos jugadores han aportado y puesto cosas útiles e importantes para la victoria”, señalaba Sergio Scariolo al final del encuentro, feliz de ver cómo esas desconexiones de las que tanto se ha quejado no sólo se reducen, sino que casi desaparecen en algunos partidos.

“Creo que hemos jugado un partido muy serio, con pocos baches. Hubo un pequeño momento, pero muy corto y debido también al carácter y la determinación del rival, al que quiero felicitar por este inicio de temporada”, añadía el entrenador italiano del Real Madrid.

El Madris se toma en serio al UCAM

El conjunto madridista se tomó muy en serio al UCAM Murcia y eso le valió para frenar a sus estrellas y tener siempre el partido bajo control. Así lo reconocía también Scariolo, quien felicitó a sus hombres por el trabajo táctico que habían desarrollado y la concentración que habían mantenido durante todo el encuentro. "Controlamos a los hombres bajos del rival y nuestros grandes estuvieron también bien parando los bloqueos y continuación. Un equipo como UCAM que acostumbra a anotar al menos 10 puntos más de los que hizo no llegó a ellos porque realizamos una defensa de mérito", añadía el de Brescia.

“Murcia es un equipo muy bien construido y entrenado. La victoria tiene un valor importante, por el rival y por su trayectoria, en la que ha ganado a adversarios de altísimo nivel”, avisaba Sergio Scariolo, recodando la cercana victoria sobre el Valencia Basket, con la que le arrebató ala segunda posición de la ACB. Esta vez no ha podido repetir, pese a tener 7.500 espectadores detrás empujando.

El UCAM Murcia saca pecho por su situación

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, calificó de "aprendizaje fantástico" el duelo ante los blancos y situó como clave un momento en el tercer cuarto ene l que su equipo se acercó y Facu Campazzo les dio un palo. "Los seis puntos de Facundo Campazzo con un triple y tres tiros libres cuando íbamos sólo cinco abajo en el tercer cuarto -se pasó del 44-49 al 44-55- fueron claves aunque también es verdad que el Madrid estuvo súper sólido y nosotros aprendimos mucho de este partido y nos valdrá. Habrá un siguiente duelo contra este adversario y creo que estaremos preparados para luchar por ganarle. Esto ha sido un aprendizaje fantástico", reflejaba el preparador madrileño.

Alonso no estaba molesto pese a la derrota. De hecho, pese a que sus mejores jugadores no cuajaron un gran partido, hacía balance de lo visto en estos tres primeros meses de competición y la nota que pone es altísima. "Es increíble que estemos luchando por la primera posición con el Real Madrid, pero la ambición la seguimos manteniendo. Eso sí, debemos gestionar mejor algunas situaciones ante un rival tan contundente y con tanto físico como el que teníamos enfrente", admitía.