España - Georgia: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

España y Georgia se enfrentan en las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 con el recuerdo reciente de su duelo en el Eurobasket

España debutó con buen pie en las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027, con un triunfo en Dinamarca que ahora permite afrontar con mayor tranquilidad el complicado encuentro que este domingo tienen ante Georgia.

El equipo en el que se estrenaba Chus Mateo como seleccionador jugó un gran partido en tierras danesas y pudo descubrir a una nueva estrella de futuro, un Great Osobor que acabó con 12 puntos y 8 rebotes.

Ahora tiene la posibilidad de vengar la derrota en el último Eurobasket. Aquel partido que perdió España en su debut ante Georgia fue, a la postre, el que le condenó a no pasar la primera fase. Esta vez no tendrán a sus dos estrellas NBA, pero España tampoco tiene a sus mejores hombres. De hecho, no tiene ninguno de Euroliga, mientras que los georgianos sí contarán con Toko Shengelia.

También estará el ídolo local, Gio Shermadini, que recibirá un homenaje en La Laguna pese a llegar con la selección rival. Y estarán varios jugadores que están en el baloncesto español, como Burjanadze (Granada), Mate Khatiashvili (Baskonia), Sanadze (Palmer Basket), Korsantia (Gipuzkoa) o McFadden (Menorca). Los georgianos llegan apurados después de su derrota del jueves ante Ucrania, algo inesperado y que les obliga a ganar a España para no descolgarse.

España, por su parte, cuenta con la baja de su máximo encestador en Dinamarca. Jaime Fernández acabó aquel partido con un golpe y no podrá jugar en su casa. Sí estará Fran Guerra, compañero de Shermadini en la pintura de La Laguna Tenerife y que ahora será el encargado de marcarlo.

A qué hora es el España - Georgia de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de España y Georgia, perteneciente a la jornada 1 de esta fase clasificatoria, se va a disputar este domingo 30 de noviembre a partir de las 19:45 horas -hora peninsular española- en el Santiago Martín de La Laguna.

Dónde ver en TV y online el España - Georgia de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de España y Georgia se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.