Barça - Paris Basketball: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blaugranas encaran el choque contra los franceses con las bajas de Punter y Satoransky, pero con la necesidad de ganar para no perder terreno en la pelea para clasificar de manera directa a playoffs

Con piedras en el camino, pero sin excusa alguna. Así encara el Barça su choque de la 28ª jornada de la Euroliga ante el París Basketball, ya que no podrá contar con el escolta Kevin Punter ni el base Tomas Satoransky por lesión.

El equipo azulgrana espera sobreponerse a las bajas de dos de sus puntales para contrarrestar el juego rápido y atlético que plantea el equipo parisino y sumar, así, una victoria que le dé aire para afrontar un último tramo de competición que se prevé exigente.

Como decíamos, y cuando quedan once jornadas para que finalice la fase regular, el equipo de Xavi Pascual está instalado en la pelea por sellar el pase directo a los cuartos de final, si bien el margen con los rivales situados en las posiciones de 'play-in' es mínimo. El conjunto catalán ocupa la cuarta plaza con un balance de 17 victorias, las mismas que el Olympiacos y el Valencia Basket, segundo y tercer clasificado, respectivamente. El Fenerbahce es el líder destacado con 19 triunfos.

Y no puede permitirse despistes, ya que por debajo de los azulgranas, hasta cuatro equipos -Hapoel Tel Aviv, Real Madrid, Estrella Roja y Panathinaikos- suman 16 triunfos, mientras que el Zalgiris Kaunas y el Mónaco cierran las plazas para disputar la eliminatoria de repesca con 15 victorias.

'Every game matters'

El lema de la Euroliga 'every game matters' (cada partido importa’ que tanto se popularizó hace unos años resulta se hace presente en esta fase de la temporada. El rival, el París Basketball, y el escenario, el Palau Blaugrana, parecen propicios para que el Barça continúe una semana más situado entre los seis primeros clasificados de la Euroliga, enlace la tercera victoria consecutiva -tras las conseguidas contra Baskonia (91-97) y Bàsquet Girona (97-92)- y se olvidé del bache de cuatro derrotas seguidas que sufrió recientemente.

A qué hora es el Barça - Paris Basketball de la jornada 28 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Paris Basketball, perteneciente a la jornada 28 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 12 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Paris Basketball de la jornada 28 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Barça y el Paris Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.