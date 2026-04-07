Baskonia - Maccabi Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras el subidón por vencer en casa al Real Madrid, los vitorianos reciben ahora al Maccabi con el deseo de dar una nueva alegría a su afición, que deberá seguirlo desde cada una vez que la Euroliga tiene decidido seguir protegiendo a los equipos israelíes cuando juegan a domicilio

Baskonia volverá a hacer frente a la 'broma' de la puerta cerrada para proteger a los equipos de Israel. Pese a ello, los vitorianos lo pondrán todo para derrotar este martes 7 de abril al Maccabi Tel Aviv, conjunto que llega en racha tras haber ganado ocho de sus últimos nueve partidos de la competición europea.

Con tan buena línea de resultados, los israelíes acumulan cuatro triunfos seguidos y ocho de los últimos nueve, lo que le ha permitido subir posiciones hasta acercarse a pelear por los puestos de play-in, del décimo al séptimo.

En lo que concierne a la escuadra vitoriana, el base Marquis Nowell volverá a entrar en una convocatoria, algo necesario ya que el también base Kobi Simmons es seria duda tras sufrir un esguince el domingo en Manresa. Además, podría reaparecer unos minutos Markus Howard, mientras que Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop siguen siendo bajas y Rodions Kurucs, ausente en los últimos partidos, continúa siendo seria duda para volver a vestirse de corto, en una nueva semana con dos jornadas europeas. El juego interior vitoriano seguirá así muy corto, ya que el pívot Jesse Edwards no puede jugar en Euroliga.

El Maccabi, una máquina ofensiva

Por el lado macabeo, no estarán disponibles Amit Ebo, Gur Lavy, TJ Leaf ni Iffe Lundberg. En todo caso, el conjunto de Israel se ha convertido hasta la fecha en el equipo más anotador de la Euroliga, sobre todo por su buen lanzamiento de tres puntos y las segundas opciones que les da el rebote ofensivo.

A qué hora es el Baskonia - Maccabi Tel Aviv de la jornada 36 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Maccabi Tel Aviv, perteneciente a la jornada 36 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 7 de abril a partir de las 21:00 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Maccabi Tel Aviv de la jornada 36 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Maccabi Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.