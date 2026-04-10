Mónaco - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los chicos de Xavi Pascual no tienen margen de error alguno si quieren dejar certificada su plaza de play-in para seguir compitiendo en la máxima competición continental

Ganar o ganar. El Barça llega a la penúltima jornada de la Euroliga aún lamiéndose las heridas del petardazo ante el Panathinaikos, pero al menos con la alegría de recuperar para la causa a Juan Núñez, quien ha superado una grave lesión de rodilla que le ha mantenido un año alejado de las pistas. ¿El objetivo? Batir este viernes 10 de abril al Mónaco para asegurar plaza de play-in.

El conjunto catalán ocupa la décima posición (20-16), la última que da acceso a la repesca, con una victoria de margen sobre el Dubái (19-17), con el que tiene el 'average' perdido', y dos sobre el Maccabi Tel Aviv (18-17), que tiene un partido pendiente y al que sí ha ganado los dos duelos del curso.

La otra cara de la moneda, sin embargo, es que el equipo dirigido por Xavi Pascual se asegurará su participación en el 'play in' si gana los dos partidos restantes en la pista del Mónaco y en el Palau Blaugrana contra el Bayern Múnich, ya sin opciones clasificatorias.

Le preceden en la tabla el Panathinaikos y el Zalgiris Kaunas (21-15), con un triunfo más, y el Mónaco y el Estrella Roja, con su mismo balance (20-16).

Juan Núñez y Darío Brizuela, listos para el combate

Más allá de las complicaciones clasificatorias, la recuperación de Núñez supone un bálsamo para el Barça, que en la rotunda derrota de la pasada jornada contra el Panathinaikos (79-93) contó con el inexperto Juani Marcos como único base, pues Nico Laprovittola se perderá lo que resta de curso por lesión y Tomas Satoransky sigue sin poder jugar.

También viajará el escolta Darío Brizuela, que acabó con molestias el duelo ante los griegos, según confirmó este jueves Pascual, que ha vuelto a supeditar su continuidad la próxima temporada a la construcción de un proyecto ganador tras una nueva campaña marcada por las lesiones y la falta de inversión.

A qué hora es el Mónaco - Barça de la jornada 37 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Mónaco y el Barça, perteneciente a la jornada 37 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 10 de abril a partir de las 19:30 horas en el Salle Gaston Médecin del Principado.

Dónde ver en TV y online el Mónaco - Barça de la jornada 37 de la Euroliga

Este partido entre el Mónaco y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.