Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Real Madrid recibe, a puerta cerrada, a un rival directo en la lucha por las primeras posiciones de la Euroliga

El Real Madrid se agarra al apoyo de su afición y a los partidos de casa, donde sólo ha perdido un partido esta temporada, para pelear por las cuatro primeras posiciones en la Euroliga. Sin embargo, en el decisivo duelo ante el Hapoel Tel Aviv no podrá contar con este factor a favor, ya que al ser declarado de "alto riesgo" se va a disputar a puerta cerrada.

Un beneficio para el equipo israelí que ya supo aprovechar en sus visitas a Valencia y Barcelona, donde también jugó a puerta cerrada y donde sumó sendas victorias. Los de Scariolo, tras su polémica derrota en Kaunas de la pasada semana, se han situado a un triunfo del Hapoel, que ocupa la tercera plaza, por lo que es primordial ganar para poder alcanzarlos en la tabla y, sobre todo, para no perder una de las cuatro primeras posiciones que permiten ser cabezas de serie en los 'play offs'.

Ese traspié ante el Zalgiris cortó su racha positiva, aunque se resarcieron muy pronto, con una paliza en el Palau Blaugrana ante un Barça tocado. Allí no jugó Okeke, que está en un gran momento de forma, por lo que será importante ante el Hapoel. También jugadores como Andrés Feliz, clave en los últimos duelos y que no contó con mucho protagonismo en Barcelona.

Sergio Scariolo, técnico blanco, ha alzado la voz para destacar la importancia de ganar al conjunto israelí. “Por muchas razones, es un partido de una importancia trascendental. Es un rival con una plantilla llena de estrellas de máximo nivel europeo y que justifica con su juego la posición de la clasificación que tiene”, afirma el italiano.

El Madrid dio la sorpresa en la primera vuelta, cuando ganó a domicilio a un Hapoel que entonces era el líder de la Euroliga, por lo que, de vencer, se llevaría también el 'average' particular ante un rival directo a sólo cinco partidos del final de la Liga regular.

A qué hora es el Real Madrid - Hapoel Tel Aviv de la jornada 33 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, perteneciente a la jornada 33 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 24 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Movistar Arena de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Hapoel Tel Aviv de la jornada 33 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el israelí se retransmitirá a través de M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.