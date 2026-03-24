Valencia Basket - Olympiacos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Valencia Basket quiere salir de su pequeño bache, pero enfrene tiene a un rival muy duro, un Olympiacos que llega en racha

Jugar ante un rival tan potente como el Olympiacos nunca es bueno, pero si, además, llega en el momento más delicado de la temporada... El Valencia Basket recibe al equipo griego después de caer ante el Barça la pasada jornada en el Roog Arena.

El nuevo palacio de los deportes valenciano era un fortín hasta ahora, pero el mal momento del conjunto taronja ha provocado algunas derrotas que espera cortar de raíz para ganarse un puesto en una zona de 'play off' en la que los de Pedro Martínez llevan toda la temporada.

Los levantinos han perdido sus dos últimos partidos y, pese a ello, están empatados con el cuarto clasificado, que ahora mismo es el Rea Madrid. Su rival tiene una victoria más después de que le adelantara la pasada semana, por lo que el choque es clave para asegurar una de las primeras posiciones.

Olympiacos es, junto al Panathinaikos, el equipo con mayor presupuesto de la Euroliga. Está liderado por Sasha Vezenkov, Evan Fournier y por Nikola Milutinov, pero también con jugadores de enorme calidad como Thomas Walkup, Tyler Dorsey o Alec Peters.

"Pienso que tienen un equipazo y que están en un muy buen momento. Pero mis jugadores creen que podemos ganar", señalaba Pedro Martínez, que no lo ve tan claro y cree que, para lograrlo, tendrán que hacer "un partido muy bueno".

"Ahora, seguramente, no es nuestro mejor momento por las derrotas que llevamos y porque la temporada tiene altos y bajos. Estamos con algunas dudas pero ya pasará este momento. No tengo problemas ni dudas. Estaremos mejor más adelante, pero se ha de luchar y dar nuestro máximo", añadía el entrenador catalán, quien se mostraba "orgulloso" de que se viera al Valencia Basket como rival directo a estas alturas de competición.

A qué hora es el Valencia Basket - Olympiacos de la jornada 33 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Olympiacos, perteneciente a la jornada 33 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 24 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de la capital del Turia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Olympiacos de la jornada 33 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Olympiacos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el griego se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y por M+ Deportes 4 (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.