Los Hawks cortan al ala-pívot español Eli Jon Ndiaye

Si en las próximas 48 horas su contrato no es reclamado por ninguna franquicia de la NBA pasará a ser agente libre

La aventura del exmadridista Eli John Ndiaye en la NBA ha acabado sin ni siquiera debutar. Al menos de momento. Días después de que se supiera que se perdía el resto de la temporada por una lesión en el hombro, los Atlanta Hawks han hecho oficial que cortan su contrato, por lo que se convertirá en agente libre para la próxima temporada.

El ala-pívot español de origen senegalés se comprometió el mismo día que finalizaba el Draft 2025 con los Hawks, con los que firmó un contrato dual (two-way) que le permitía alternar el equipo NBA con su conjunto asociado en la G-League, los College Park Skyhawks.

Con los Hawks jugó la Summer League, donde destacó en el primer partido y salió en los 'highlights' con un tapón espectacular. Ahí comenzó su mala suerte en la aventura americana, ya que sólo pudo disputar ese encuentro por una lesión.

La mala fortuna también le acompañó en el comienzo del campeonato. Jugó nueve partidos con los College Park Skyhawks, en los que hizo buenos números y actuaciones destacadas. Y donde promediaba 8,1 puntos y 6,9 rebotes, con un 42,4% de acierto en tiros de campo, en 26 minutos.

Sin embargo, el hombro que le ha dado tantos problemas en el último año en el Real Madrid y que también le dejó sin posibilidades de ir al Eurobasket le frenó. El 9 de diciembre del pasado año se lesionó en el hombro en el partido ante los Long Island Nets y, tras realizársele unas pruebas, se diagnosticó que sufría un desgarro del labrum en el hombro para el que, en un principio, se iba a adoptar una actitud conservadora, aunque finalmente se decidía optar por la operación. Eso le obligaba a estar unos cuatro meses de baja, por lo que decía adiós a la temporada.

Ndiaye se lesiona en el peor momento

Esa mala fortuna que le ha acompañado hizo que se lesionara cuando, probablemente, habría tenido hueco en los Atlanta Hawks por la lesión de Porzingis -que precisamente ha regresado en la última jornada del año en la NBA- y de otros jugadores de la franquicia de Atlanta.

Ahora, los Hawks han necesitaban su contrato two-way para inscribir al base RayJ Dennis, que no fue drafteado en 2024. Y para ello han tenido que cortar el contrato del español. Ahora, Eli John Ndiaye ha sido enviado a la lista de waivers, por lo que durante las próximas 48 horas cualquier franquicia puede reclamar su contrato. Si no, pasa a ser agente libre. Por lógica y estando lesionado para toda la temporada, lo normal es que nadie se haga cargo de su contrato dual y Ndiaye pase a ser agente libre de cara a la próxima temporada.

A sus 21 años, Ndiaye tendrá que decidir qué hacer la próxima campaña. En verano tuvo muchas ofertas de Europa, pero quiso probar e intentar dar el salto a una NBA que, de momento, le ha cerrado las puertas sin debutar.