La NBA hace aguas

Los Chicago Bulls no pueden jugar ante los Heat al no poder secar su pista en una jornada NBA con pocos partidos que vivió otra derrota de los Mavericks o la victoria de los Wolves ante los Cavaliers

Había pocos partidos programados en la NBA para la madrugada del 8 al 9 de enero, pero en ellos pasó de todo. Por lo pronto, uno no se jugó. Un problema de condensación en la pista del United Center impidió que los Chicago Bulls y los Miami Heat se enfrentaran pese a todos los intentos de los empleados de mantenimiento del pabellón por secar la pista de Chicago.

Al principio, sólo se suspendió y, después de casi dos horas de espera, con los jugadores de ambos equipos dando vueltas entre los vestuarios y la pista, la NBA anunció en un comunicado que el encuentro quedaba definitivamente aplazado.

En los tres duelos que se jugaron se pudo ver la victoria a domicilio del peor equipo de la NBA, los Indiana Pacers, el choque entre dos candidatos a luchar en 'play off' como son los Timberwolves y los Cavaliers, con triunfo para los primeros, y la derrota, una más, de los Mavericks en su visita a Utah.

El equipo de Dallas, en medio de rumores de un inminente traspaso de Anthony Davis, y pese a que Cooper Flagg rozó el triple doble -acabó con 26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias-, vio cómo los Jazz les remontaban su ventaja en el último cuarto y les ganaban por 116-114. El finlandés Lauri Markanen fue el mejor de los Jazz en ataque con 33 puntos y 7 rebotes.

También de forma ajustada (112-114) ganaron los Pacers su séptimo partido de la temporada y rompieron una racha de trece derrotas consecutivas. Pascal Siakam perdió el duelo anotador con LaMelo Ball (33 a 30) pero su equipo ganó. El camerunés añadió a la treintena de puntos 14 rebotes para ser el mejor de la franquicia de Indiana.

Julius Randle y Anthony Edwards lideran a los Timberwolves

En el partido estrella de la noche, los Timberwolves perdieron dos de los cuartos ante los Cavaliers, ganaron el primero de uno y, sin embargo, les superaron por nueve puntos con cierta comodidad. El motivo fue el parcial del tercer cuarto. Tras el paso por vestuarios, los Wolves le endosaron al segundo mejor equipo de la temporada pasada un parcial demoledor de 43-22.

Con cuatro jugadores por encima de los veinte puntos y tres con más de 25, el conjunto de Minneapolis demostró el juego coral que le acostumbra y que le ha hecho ganar muchos partidos. Julius Randle acabó con 28 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias; Jalen McDaniels con 26 puntos; Anthony Edwards, con 25 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias; Donte DiVincenzo con 22 puntos... Y Rudy Gobert, el único del quinteto inicial que no fue tan productivo en ataque (11 puntos), en cambio, dominó el rebote con 13 capturas. Edwards alcanzó los 10.000 puntos en su carrera en la NBA.

Contra todo eso no pudo un Donovan Mitchell, que llegó a la treintena de puntos, pero que sólo se vio acompañado por Evan Mobley y el suplente Sam Merrill.

Resultados NBA hoy 9 de enero

Charlotte Hornets 112-114 Indiana Pacers

Chicago Bulls - Miami Heat (suspendido por condensación)

Minnesota Timberwolves 131-122 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 116-114 Dallas Mavericks