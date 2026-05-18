El Valencia Basket logra su cuarta liga sobre la bocina

Una canasta de Yvonne Anderson (14 puntos) acaba tumbando al Casademont Zaragoza para certificar el dominio taronja en la competición doméstica, donde llevan casi un lustro ostentando la corona

¡Qué desenlace! Si el primer choque de la final de la Liga Femenina entre Valencia Basket y Casademont Zaragoza ya fue tremendo, el segundo disputado en el Roig Arena ha sido una completa locura en la que las taronja han dado el último golpe de la mano de Yvonne Anderson, autora sobre la bocina de la canasta que ponía el 68-67 en el marcador para dar el triunfo, y su cuarto título consecutivo, a las valencianas.

Las mañas empezaron siendo mejores, pero no les bastó. Cuando más cerca tenía el equipo aragonés la victoria, apareció la vieja guardia de Valencia Basket, en este caso Leticia Romero y también Queralt Casas, para rescatarle y forzar un final apretado en el que Helena Oma estuvo muy cerca de darle el triunfo, pero en el que la aparición final de Anderson lo cambió todo.

Obligado a ganar para seguir vivo, arrancó con más ímpetu y un par de triples el Casademont Zaragoza, pero el Valencia, arropado por la buena entrada del Roig Arena, se conectó rápido al partido, agitado por Yvonne Anderson y por Elena Buenavida. Eso dio lugar a un intercambio constante de golpes y a una igualdad que se tradujo al descanso con un marcador de 33-36.

El Zaragoza pega un buen tirón

Tras el paso por vestuarios, la clarividencia de Mariona Ortiz y nuevos triples permitieron al Casademont volver a ensanchar su renta (41-51); tanto es así que las aragonesas obligaron a parar el partido a Rubén Burgos , elevando la confianza de la 'marea roja' que le acompañaba en forzar un tercer partido. Pero poco duró la alegría, ya que en solo cuatro minutos se esfumó la ventaja (51-51 al acabar el tercer cuarto).

En el peor momento del Valencia, apareció al rescate una inspiradísima Leticia Romero, muy desdibujada en la primera parte. También ayudó la defensa de Queralt Casas sobre Ortiz y un triple de Fiebich. En menos de cuatro minutos, todo cambió (51-51, m.30).

Un final de infarto con gloria taronja

Aunque las valencianas parecieron pagar el esfuerzo de la remontada al inicio de los 10 últimos minutos, un triple de Helena Oma fue clave para que se mantuvieran en pie (58-60 a dos minutos del final). Entramos entonces en un intercambio de golpes hasta que un triple de Awa Fam permitió al Valencia entrar por delante al último minuto (66-65, m,40). La respuesta del Zaragoza fue inmediata, pero no contaban con que Yvonne Anderson se colase entre defensa aragonesa para darle el título al Valencia e infringir al Casademont una cruel derrota.

Ficha técnica:

68.- Valencia Basket (18+15+18+17): Anderson (14), Buenavida (7), Fiebich (12), Carrera (7), Fam (6) -cinco titular- Romero (14), Ouviña (-), Casas (-) Ben-Abdelkader (-), Araujo (2) y Hillsman (6).

67.- Casademont Zaragoza (22+14+17+14): Ortiz (18), Vorackova (-), Oma (12), Hempe (3), Fingall (2) -cinco titular- Bankole (7), Flores (6), Pueyo (4), Hermosa (6), Gueye (9), Mawli (-).

Árbitros: De Lucas, Zafra y Chacón. Sin eliminadas.

Incidencias: segundo partido de la final de la Liga Femenina disputado en el Roig Arena de València ante 7.647 espectadores, récord en un partido del equipo femenino del Valencia Basket.