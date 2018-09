Girona 0-1 Real Betis: Dosifica su alegría, pero sonríe al fin

Montilivi volvió a ser talismán para el Betis, que calcó resultado y goleador de la 17/18 para obtener tres puntos fundamentales en el plano anímico. Y es que Francis, protagonista muy a su pesar de la semana, asistió a Loren, que se estrena, para que la orquesta verdiblanca, muy afinada este jueves, tocara de una vez música celestial y apagara el inoportuno ruido ambiental.

De inicio, Setién aparcó las rotaciones masivas y, excepto en la parcela ofensiva, apostó por la continuidad, repitiendo el once de Mestalla, con la única variación del '16' por Sanabria. Como entonces, Guardado era pivote puro, con Canales más retrasado, enganchando las dos líneas medias y generando puro vértigo en las transiciones. Todo ello se tradujo en un monólogo verdiblanco en la posesión, mucho menos inocua que otras veces por esa verticalidad que lograron los visitantes y permitió el Girona, encomendado a una contra que no llegaba (inconmensurable Sidnei al corte), al balón parado (con el que avisó Juanpe) o al tiro lejano (Douglas Luiz, Granell). Por el contrario, Bono hubo de emplearse a fondo hasta el intermedio ante un rival que gozó de media docena de ocasiones, pero que seguía peleado con el gol.

Así, a los dos minutos, la cabalgada de Canales desde su campo terminaba en un zurdazo que merodeó el poste, al tiempo que un resbalón del marroquí en su área chica habilitó enseguida a Loren, que disparó al muñeco en vez de regatearle. Bartra trató de repetir su zapatazo ante el Athletic en el 1-2, pero le pegó sin fuerza y centrado, mientras que Mandi veía perfectamente al filo de la media hora el desmarque del marbellí, que se topó con Bono cuando armó el lanzamiento cruzado, igual que un Boudebouz que lanzaba sin fe a bocajarro a once del descanso. Fue la última.

En la reanudación, como no había motivos para cambiar, el Betis tiró de fe y paciencia en pos del final de su sequía triunfal. A los tres minutos, un centro de Francis se paseaba por la línea de gol, aunque Bartra tenía que despejar 'in extremis' un servicio de Portu que buscaba de cabeza a quemarropa Stuani. Arrancaba no parejo, pero sí con más alternativas este periodo. Los delanteros heliopolitanos no desterraban su gafe, en parte porque se recreaban en exceso en la suerte suprema. En el 58', Boudebouz asistió bien al segundo palo a Loren, que saltó a destiempo para rematar sin tensión. La respuesta fue de Portu, cuyo centro-chut, en una de las pocas veces que se zafó de la pegajosa y efectiva marca de Sidnei, no pudo alcanzar Stuani. Un intercambio de golpes que los verdiblancos convertirían pronto en punto de inflexión: Guardado rompe líneas, deja a Inui y el japonés a Ryad, quien abre para que Francis la cuelgue al corazón del área y Loren se adelante a todos para fusilar con la rodilla. Con lo que fuera. Igual daba el cómo. La justicia imperaba ya en el marcador.

Tocaba estirarse al Girona, que, Ley de Murphy mediante, estuvo a punto de empatar a las primeras de cambio, ya que Stuani se revolvía bien y disparaba con la zurda a la base del poste. Un susto de suficiente envergadura para que el Betis despabilase y, con Joaquín y Lo Celso en el césped, controlase el balón para alejarlo de su anfitrión. De hecho, Junior empujaba a la red un mal remate de Lo Celso a pase del propio hispano-dominicano, que estaba en posición ilegal, al tiempo que Joaquín mandaba al travesaño su latigazo desde la corona del área.

Merecían los de Setién la sentencia, aunque sufrirían hasta el epílogo para amarrar su segunda victoria del curso. De esta forma, Francis y Mandi evitaron sendos disparos a quemarropa de Doumbia, emergiendo Pau López en el alargue con un paradón descomunal a cabezazo de Stuani que, como las acciones anteriores, llevaba marchamo de gol.



- Ficha técnica:

Girona: Bono; Juanpe, Bernardo, Alcalá; Pedro Porro (Doumbia 83'), Granell (Aleix García), Douglas Luiz, Aday Benítez (Roberts); Portu, Borja García y Stuani.

Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Guardado (Javi García 86'), Canales, Junior; Boudebouz (Lo Celso 75'), Inui (Joaquín 65') y Loren.

Gol: 0-1 (64') Loren.

Árbitro: José Luis González González (castellano-leonés). Mostró cartulina amarilla a Alcalá por parte del Girona; a Boudebouz, Junior y Pau López por parte del Betis.

Incidencias: Montilivi. 11.358 espectadores.