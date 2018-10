Fabián pone Nápoles a sus pies

Toda Nápoles, a los pies de Fabián Ruiz Peña. "Es un gran fichaje", palabra de Carlo Ancelotti. Fabián ha hechizado al entrenador 'azzurro' gracias a su fuerza física, su carácter, su calidad técnica y, sobre todo, su gran ductilidad táctica. Un centrocampista joven y completo que puede jugar en todas las posiciones de la medular, en la izquierda como en la derecha, hasta minar la titularidad de capitán Marek Hamsik como pivote.

El Napoli este verano lo pagó aproximadamente 30 millones de euros, pero el "nuevo Redondo" podría llegar pronto a valer mucho más. Lo ha demostrado su golazo contra el Udinese, así como sus grandes jugadas ante Paris Saint-Germain y Roma. Y pensar que, tras impresionar a todos en la pretemporada, su aventura en el Napoli había empezado de puntillas: cero minutos contra Lazio, Milan (ni siquiera fue convocado porque estaba lesionado), Sampdoria, Fiorentina y Torino en campeonato; en el terreno de juego sólo en el decepcionante empate de Champions contra la Estrella Roja.

Para cambiar esta racha negativa hubo que esperar así el partido contra el Parma del 26 de septiembre, donde Fabián aprovechó a la perfección su primera ocasión como titular en el fútbol italiano. Los dos encuentros ante Juve y Sassuolo (20 minutos en Turín, en el banquillo en el San Paolo) no engañan, porque en la clamorosa victoria contra el Liverpool tocó precisamente al español volver a encender la luz en el centro del campo. El preámbulo de su consagración con la camiseta del Napoli en los últimos tres choques ante PSG, Udinese y Roma, los tres desde el primer minuto.

El crack crecido en el Betis hoy no es solo una pieza fundamental del equipo partenopeo y el símbolo de la 'revolución ancelottiana', sino también uno de los centrocampistas más interesantes (y deseados) de toda la Serie A. Sonríe el presidente Aurelio De Laurentiis, que gracias a él no puede lamentar la venta de Jorginho al Chelsea y ya saborea una futura plusvalía. Sonríe Carlo Ancelotti, cuyo Napoli parece más convincente y efectivo con respecto al de Sarri. Y sonríe también Luis Enrique: no hay dudas, el Messi de Los Palacios tiene nivel para la Roja.