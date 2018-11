Barça 3-4 Betis: Un baño de gloria en el mejor escaparate

Setién tiene 15 días para sacar pecho ante los críticos. Ya tiene el cromo del Camp Nou en su album de épicos asaltos, junto a los de otros feudos temibles como el Santiago Bernabéu, el Sánchez-Pizjuán o San Siro. Dijo que veía a los suyos capaces de ganar allí y lo hizo con honores. Dándole un baño, de esos que perdurarán en la memoria del beticismo, al líder de LaLiga y modelo a seguir en el juego de toque y posesión, un Barcelona que sucumbió ante la mejor versión verdiblanca en este curso.

Partidos como éste son los que le dan sentido a los riesgos y a los resultados negativos que el técnico cántabro ha señalado como parte del aprendizaje, como peaje asumible en la búsqueda de una perfección para la que necesita la efectividad que tuvo ayer ante un Barça que no encajaba cuatro goles en su fortín desde 2013 y que los recibió de un Betis que en las once jornadas previas sólo había sido capaz de marcar ocho tantos. Además, el arreón culé en la segunda parte le da aún más mérito a la victoria, ya que demuestra que el partido no lo perdió un mal Barcelona, sino que fue ganado por un Betis espléndido.

No obstante, antes de demostrarle al mundo la firme personalidad de este equipo, el Betis necesitó cinco minutos para advertirle de que estaba metiendo la cabeza en un avispero en su previsible afán por controlar la posesión. Mientras los de las trece barras tocaban en el área y perdían balones comprometidos, el Barcelona asustaba con su presión alta y tocaba sólo hasta hallar el hueco para irrumpir. De este modo, los culés contaron hasta cinco llegadas de peligro en los cinco primeros minutos. El fútbol es caprichoso y demostró que a veces menos es más. Que hay ocasiones en las que menos toques es sinónimo de un mayor peligro. De hecho, la primera aparición heliopolitana por los dominios azulgranas fue con un pase largo de Pau López (muy similar al del 1-0 ante el Celta), que Joaquín tocó en profundidad y que Lo Celso estrelló contra el cuerpo de Piqué. Y la segunda, también: Sidnei, cansado ya de pérdidas en su campo, se la quitó de encima, Loren la peleó y esta vez fue el argentino el que se la puso al portuense, que la empaló sin dejarla caer pero lanzó a las nubes.

El Barça siempre arriesga en la salida y deja mucho espacio a las espaldas de Pique y Lenglet, por lo que reducir toques en la elaboración fue dándole metros al Betis, que seguía sacándola jugada, pero se asociaba en zonas más adelantadas y con cuatro pases era capaz de pisar área.

En esta salida limpia destacó por encima de todos un Carvalho de apariencia tosca y lenta, pero con una fulgurante rapidez de pensamiento. Guardado y un Lo Celso especialmente inspirado en el inicio abrían espacios con movimientos de descarga y el luso encontraba autopistas para salir o filtrar pases adelantados hacia Joaquín -titular en detrimento de Canales- y un Loren que se dejó la piel jugando de espaldas, fijando a los centrales y pivotando bien para oxigenar el juego de su equipo. También fueron vitales todo el partido la elección de Tello en la derecha para fijar a Jordi Alba y el físico de Junior para acuchillar con sus carreras por el carril izquierdo.

Con el Betis ya más asentado y cómodo, halló el fútbol vistoso por el camino más sencillo. En el 20´ el luso rompió una serie de asociaciones en corto y sorprendió con un pase raso entre líneas para dejar a Junior en uno contra uno ante Sergi Roberto, que le negó la progresión por la izquierda y se tragó un disparo seco con la pierna mala que superó a Ter Stegen y puso el 0-1.

El Betis no supo gestionar bien la ventaja en el marcador ante Racing y Celta, y eso dejaba dudas de cómo reaccionaría si el Barça tocaba a rebato. Pau López tuvo que aparecer para sacar una mano salvadora ante Lenglet, que remató a quemarropa tras ganarle la marca a Bartra en una acción a balón parado; pero poco después fue Ter Stegen el que sacaba una mano imposible ante Tello para salvar el segundo.

El Betis no sintió vértigo esta vez, dio un paso adelante, presionó la salida azulgrana, recuperó antes, tocó en campo rival y en tres o cuatro pases pisó área.

En el 35´, dio otro golpe en la mesa, otra vez Carvalho se fue por dentro, abrió para un Junior pletórico cuyo centro raso salió largo, pero fue recogido por Tello, que la devolvió al punto de penalti para que Joaquín, libre de marca, hiciese el 0-2, resultado con el que se fue al descanso; pero sólo porque Loren cruzó mucho en la última transición bética.

En la reanudación, Valverde sacó a Arturo Vidal por Arthur para parchear una herida sangrante en la medular y parar las transiciones visitantes. El Barcelona, ahora sí, sacó rabia y orgullo y obligó al Betis a dar un pasito atrás. El ímpetu del propio Vidal, el serpenteante Messi, la tozudez de Suárez y un cabezazo de Busquets rozaron el gol en plena avalancha.

Tras 10 minutos de asedio, llegaron dos jugadas que parecían claves. Tello perdonó el 0-3 y en la jugada siguiente, cometió un rigurosísimo penalti sobre Alba que Messi transformó en el 1-2.

La reacción verdiblanca volvió a ser de equipo grande. Se fue arriba y halló la suerte que hace falta para ganar en el Camp Nou en un disparo de Lo Celso (ya es ´pichichi´ bético con cuatro goles, tres en Europa y uno en Liga) que se comió Ter Stegen.

La fortuna se volvió a aliar con los de Setién tras el 2-3, obra de Arturo Vidal en posición algo dudosa, a la que siguieron la segunda amarilla a Rakitic y el cuarto tanto del Betis, obra de Canales en el 83´ para culminar otra gran acción colectiva.

El 3-4, de Messi tras una bonita triangulación con Vidal y con la validación del VAR, fue sólo un último ataque orgullo del Barça.

El Betis mató el partido teniendo el balón y moviendo de un lado a otro. Ganó con sus ideas, rompió una racha de cuatro jornadas sin ganar y vivirá un parón

idílico, después de darse un baño de gloria en el mejor escaparate posible para reivindicar un estilo de juego innegociable.

Ficha técnica:

3 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Aleñá, min.69), Rakitic, Arthur (Arturo Vidal, min.46); Messi, Malcom (Munir, min.57) y Luis Suárez.

4 - Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello, Lo Celso (Inui, min.86), William Carvalho, Guardado, Junior; Joaquín (Canales, min.62) y Loren (Sergio, León, min.76).

Goles: 0-1: Junior, min.20. 0-2: Joaquín, min.34. 1-2: Messi (p.), min.68. 1-3: Lo Celso, min.71. 2-3: Arturo Vidal, min.79. 2-4: Canales, min.82. 3-4: Messi, min.92

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Guardado (min.24), Sergio Busquets (min.58), Mandi (min.69) y Arturo Vidal (min.72) y expulsó a Rakitic por doble amonestación (min.44 y 81).

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga Santander disputada en el Camp Nou ante 83.174 espectadores.