Junior, José Juan y la camiseta prometida

En la aún corta pero intensa carrera deportiva de Junior Firpo hay varias personas clave. Desde la que le ficha para la cantera del Betis, un Gustavo Sánchez que dio al joven hispano-dominicano la ansiada estabilidad después de un desafortunado peregrinaje por los escalafones inferiores del Málaga, Cádiz, Almería o Espanyol; a la que le hizo debutar con el primer equipo verdiblanco el pasado 12 de febrero de 2018 en La Coruña, Quique Setién y, sobre todo, la que le cambió el chip y juró hacer de él "un futbolista de selección española absoluta", José Juan Romero, que también es el principal artífice de que el carrilero zurdo siga a día de hoy siendo seleccionable para la sub 21 y/o la 'Roja'.

En este sentido, Junior explicó durante la entrevista concedida a ESTADIO, en qué consiste la promesa que en su momento contrajo con el gerenense, padre deportivo y actual entrenador del filial, que le desaconsejó ir convocado con la selección de la República Dominicana, su país de nacimiento. "Él no quería que fuera. Primero, porque al estar jugando en Segunda B y no haber parones FIFA en esta categoría, me tendría que perder dos partidos de liga cada vez que me llamaran; pero además, me dijo: '¿Dónde vas con la República Dominicana? Olvídate ya de eso, que tú tienes nivel para mucho más y, si te esfuerzas, lo vas a conseguir'. Le hice caso", relata a este periódico Junior, a quien José Juan le hizo prometer también que el día que se cumpliera su predicción, le tenía que regalar la camiseta de España.

Ya el pasado curso, el canterno bético debutó con la sub 21, pero eso no colma aún las altas expectativas de su mentor. Por eso, preguntado por si le ha regalado ya la elástica de la 'Rojita', Junior exclamó: "¡Qué va! ¡No la quiere! ¡Dice que 'esa', no la quiere!" "Yo se la quise dar y me dijo que ya sé la camiseta que él quiere. Si algún día tengo la suerte de ir a la absoluta, tengo muy claro que una de esas camisetas será para cumplir la promesa".

Puede que ese día esté mucho más cerca de lo que él piensa, pues Luis Enrique estuvo en la grada del Camp Nou y pudo ver la exhibición del dorsal '20' de los verdiblancos, que mantiene la prudencia. "Eso me han dicho, que estaba allí; pero bueno, imagino que estaría viendo a otros jugadores. Yo ahora mismo me veo aún muy lejos de poder ir a la selección. Ir a la absoluta es un sueño y trabajaré para que algún día se haga realidad, pero ahora mismo lo veo muy lejos, sinceramente", reconoció el joven futbolista, que volvió a mostrar su eterno agradecimiento a un entrenador que le cambió la vida.

"José Juan tiene muchísima importancia en mi carrera, porque el jugador que era cuando él llegó al Betis Deportivo no tiene nada que ver con el que soy hoy. En la primera charla que tuve con él me dijo que nos seguía mucho, porque él estaba en Tercera entrenando al Gerena, y que no sabía cómo yo no podía ser el lateral izquierdo titular del filial. En esa época nos turnábamos Luis Madrigal y yo en él, ninguno de los dos era fijo. Éramos jóvenes y los dos cometíamos muchos errores. Uno jugaba dos o tres partidos, fallaba y le tocaba al otro. Y así nos turnábamos. Cuando llegó José Juan, me dijo que cambiase el chip por completo, porque me iba a hacer un jugador de selección española absoluta. Absoluta, no de la sub 21 (remarca). Yo lo miraba como diciendo 'Este tío está loco', porque no imaginaba que las cosas me iban a salir así; pero José Juan es un motivador nato", rememora Junior con ilusión.

En este sentido, recordó que su efecto en el Betis Deportivo fue inmediato: "Con él, el filial jugó muy bien y estuvimos a punto de salvarnos, pero era difícil superar todo lo malo que habíamos hecho antes de su llegada. También en el primer derbi con él, aquí en la ciudad deportiva, nos dio una charla justo antes del partido y todos los jugadores estábamos llorando antes de salir. Es un motivador nato, es un entrenador muy cercano que sabe cómo tratar a los jugadores y que ha sido muy importante para que yo hoy pueda estar aquí", volvió a remarcar el canterano, que tampoco se olvida de dar las gracias a un Setién que no sólo le dio la alternativa, sino que, a su juicio, hizo posible su continuidad en el club, algo que veía muy difícil hasta hace poco menos de un año. "Tras haber bajado a Tercera el Betis Deportivo, creo que si Setién no me hubiese dado esa oportunidad, hoy seguramente no estaría ya en el Betis. Estaría cedido en algún equipo de Segunda B o, con mucha suerte, en uno de Segunda; pero no tendría nada que ver con el presente que tengo a día de hoy". "Esto que estoy viviendo ahora es una pompa de la que no quiero irme. Sé que no siempre va a ser así y que el fútbol es una montaña rusa, pero intentaré estar siempre lo más arriba posible", manifestó Junior.



Espejo para los cachorros

La generación de los Junior, Loren y Francis, entre otros, se ha convertido en un espejo para esos canteranos que vienen despuntando y que ven que ellos les han abierto la puerta del primer equipo: "Llevo aquí cinco años y en el primero que subí al Betis Deportivo ya hice la pretemporada con el primer equipo, pero era testimonial, subían muy pocos y no era como ahora". "Hace muy poco que jugaba en el filial, mantengo, por lo tanto, muchas amistades y sé que si no ven abierta la puerta del primer equipo, al menos sí la ven mucho más accesible. Saben que si lo hacen bien en el filial, tienen muchas posibilidades de subir al primer equipo y eso antes no pasaba. El míster confía mucho en los canteranos y el club ha hecho una apuesta real, configurando una plantilla corta para que en el momento en el que haya lesiones o sanciones se pueda tirar de la casa. Si hubiese una plantilla de 25 jugadores profesionales, en Copa, por ejemplo, no habrían podido jugar Kaptoum, Edgar y Robert. El club apuesta y confía en la cantera", resaltó.