Serra apunta alto para la delantera: Divock Origi

Está decidido el Betis a explorar al máximo el mercado de enero para mejorar la plantilla. No es fácil porque no hay mucho margen económico salvo que se libere alguna ficha importante, pero en cualquier caso en la entidad tienen claro que no van a fichar por fichar. Es algo que les salió bien el curso pasado -cuando únicamente llegó Bartra- y que repetirán en el presente. Las prioridades están fijadas, delantero y lateral, y los nombres empiezan a estar sobre la mesa. Ayer ESTADIO informaba de la posibilidad de Zé Luis, mientras que Radio Sevilla apuntaba el nombre de Divock Origi.

El 26 veces internacional belga, producto de la cantera del Lille, busca un sitio en el primer nivel mundial. Su traspaso al Liverpool en 2015 a cambio de casi 13 millones de euros no le ha salido bien. Sólo jugó con regularidad en la 16/17, pero para el curso pasado Jurgen Klopp le empujó a buscar una salida. Emigró al Wolfsburgo a cambio de una cesión millonaria que no propició que se quedara en la Bundesliga después de estar a punto de perder la categoría. De vuelta a Anfield se ha encontrado con las puertas del once cerradas y no ha debutado hasta el pasado fin de semana. Eso sí, lo hizo a lo grande decantando el derbi del Merseyside del lado Red ante el Everton con un gol postrero. Eran sus primeros seis minutos en la Premier League. Además ha jugado otros once en Champions y 90 con los sub 23 del Liverpool.

A sus 23 años aún tiene tiempo por delante para volver a su mejor nivel. Delantero centro de físico imponente, es cierto que sus cifras goleadoras nunca han sido apabullantes -8 goles con el Lille es su tope- pero siempre se le ha intuido un potencial enorme.