Emery y Guardiola no se olvidan del bético Junior

El hispano-dominicano Junior Firpo ha crecido a pasos agigantados de la mano de José Juan Romero, primero, y de Quique Setién, después. El lateral izquierdo, al que el técnico cántabro ha convertido en carrilero, se ha asentado en el primer equipo vdel Betis, alcanzando, además, la internacionalidad con la sub 21 de España. Un desarrollo como profesional que este curso lo ha llevado, también, a ver portería con mayor facilidad, sumando ya tres dianas como bético en lo que va de temporada: 13 partidos, uno menos que los que disputó el curso pasado, cuando debutó con el primer plantel verdiblanco, consiguiendo dos goles.

No es de extrañar, por tanto, que grandes clubes de Europa como el Manchester City, el Arsenal o el Real Madrid hayan mostrado su interés en el futbolista, aunque sin haber llegado a mover ficha hasta el momento. Sin ir más lejos, el británico 'The Sun' recuerda este jueves que el carrilero bético ocupa una posición destacada en la lista de futurible del Arsenal de Unai Emery, que este verano estaría dispuesto a protagonizar un cara a cara con Pep Guardiola en su deseo de incorporar a Junior, que ante la Real fue espiado en directo, también, por emisarios de Crystal Palace y Newcastle.

El propio futbolista, en los medios oficiales del club, se ha referido recientemente a su futuro, asegurando que está focalizado en el Betis y que no piensa en nada hasta el verano. "Lo primero que le digo a mis agentes es que durante la temporada no quiero saber nada de otros equipos, sea verdad o mentira. No sé nada. A lo mejor cuando se abra el mercado me entero de algo, pero no lo sé", apostilló Junior, quien está gozando de su momento más dulce en Heliópolis: "Todo lo bueno que me podía ocurrir a nivel de fútbol ha ocurrido este año. Estoy muy contento". Y no es para menos, pues el bético, desde su debut en febrero, es el defensa más goleador de LaLiga con cinco tantos, sin contar los penaltis; con ellos, lo es Sergio Ramos.