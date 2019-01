Barragán: "No cambiaremos nuestra filosofía"

Antonio Barragán, que ha recuperado la titularidad y está rindiendo a un gran nivel en los últimos partidos, fue el protagonista ayer en 'Heliópolis', programa estrella de Betis TV, donde afirmó estar recuperado tras el partido ante el Girona (3-2): "Fueron emociones muy fuertes y la tensión se libera, pero estamos contentos por conseguir tres puntos vitales para engancharnos ahí arriba, que es donde tiene que estar este club".

Para el de Pontedeume, "el equipo está muy bien, encontrándose físicamente cada vez mejor, tras un parón navideño del que cuesta más recuperarse", recordando que no merecieron "perder ante el Real Madrid" y destacando que, frente a los de Eusebio, firmaron "una primera media hora muy buena", amén de saber "reaccionar, sufrir y lograr una remontada merecida". Y ve una clave en ello: "Somos muy fuertes psicológicamente".

Sobre su error, que costó a la postre el empate de Aleix García, el carrilero opinó: "Lo que tiene esta fisolofía es más riesgo de pérdida, pero no la vamos a cambiar nunca, porque nos da muchísimo más de lo que nos quita. Esta vez, me tocó a mí fallar un pase y que nos metieran un gol. Pero por eso no voy a dejar de hacer lo que hago ni va a bajar mi confianza. Trabajaré igual, tratando de mejorar para que no vuelva a suceder. Fue un palo fuerte, pero intenté ayudar al equipo, como siempre, poniendo mi granito de arena para la remontada. Estoy contento, mucho más por ese error".

Setién salió en su defensa en sala de prensa, de lo que se vanaglorió Barragán: "Le agradezco la confianza que me da día a día; he intentado trabajar en silencio y ayudar a mis compañeros cuando no jugaba. Ahora que me está tocando entrar más, tengo que darlo todo, porque ésa es la profesionalidad de todo futbolista. Estoy contento con mi rendimiento; quedan muchos partidos, tres competiciones, por lo que hay que seguir trabajando para, cuando llegue la oportunidad, aprovecharla, como creo que estoy haciendo".

El '19', que reconoce que no jugar "son momentos difíciles que han pasado todos, pero no pueden afectar a tu estado de ánimo", coincide con el míster en que puede que sea uno de sus "mejores momentos en el Betis", al tiempo que se mostró cauto sobre las aspiraciones del equipo esta temporada. Eso sí, se abona a soñar, como el resto: "La ilusión y las expectativas de todos es máxima, como también de la afición, pero, para llegar lejos en todas las competiciones, debemos trabajar partido a partido, dejándonos la piel cada domingo para llevar al Betis donde se merece, que es entre los mejores. Ojalá podamos vivir una final; sería muy bonito".