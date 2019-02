Inui no tiene cláusula del miedo

El Betis no teme a Inui.

El mediapunta japonés Takashi Inui podrá jugar este fin de semana ante su ex equipo, el Real Betis. Según informa MARCA, esto se debe a que el conjunto verdiblanco no ha impuesto en su contrato con el Alavés la ya famosa 'cláusula del miedo' que tanto abunda en el mundo del fútbol en estos últimos tiempos.

El nipón ha sido uno de los descartes del Betis en este mercado de invierno, debido a la escasa participación y peso que ha tenido en los planes de Quique Setién. A pesar de ser uno de los fichajes más ilusionantes del mercado de verano, Inui nunca ha conseguido demostrar su fútbol en el Benito Villamarín. Aunque atesora calidad, la falta de acoplamiento al esquema y al estilo del técnico cántabro han provocado que apenas disputara 744 minutos en 14 partidos.

Ahora, tras llegar de la Copa de Asia que ha disputado con Japón, Inui ya se ha puesto a las órdenes del 'Pitu' Abelardo, el cual espera recuperar su mejor versión pegado a la banda como en sus años con el Eibar. El Alavés, que ha sufrido la salida de varios jugadores importantes de tres cuartos de campo hacia adelante (Ibai al Athletic, Rubén Sobrino al Valencia...) necesita que Inui se enchufe en la dinámica positiva del club babazorro y qué mejor forma que ante sus ex compañeros en la que hasta hace unas semanas fue su casa. Los vitorianos lograron la cesión de Inui en los últimos momentos del mercado de traspasos y ya que se hacen cargo de la totalidad del pago de su ficha, ambos clubes acordaron que no habría ninguna imposición contractual para que no jugara ante los heliopolitanos.