Jesé, sobre su fichaje por el Betis, su posible continuidad o el 'feeling' con Setién

Jesé Rodríguez cumple este martes 26 años, temprana edad que ha cundido mucho al grancanario y no siempre para bien. Unos inicios prometedores dieron paso a lesiones graves y a problemas personales que estancaron su carrera, un mal momento que el futbolista del Betis rompió cambiando por completo su estilo de vida y que está convencido de que hará reaparecer a ese atacante imparable al que se le caían los goles en el cantera del Real Madrid.

"Estoy súper a gusto en el Betis. Desde que llegue, todos me han acogido muy bien y estoy muy contento, con muchas ganas de trabajar y muy ilusionado. Esto para mí es un desafío enorme, por lo grande que es el club y por la historia que tiene. Es normal que hubiese dudas sobre mí, pero en compromiso, seriedad y profesionalidad voy a darlo todo", ha explicado el atacante verdiblanco en una entrevista con el programa 'Heliópolis', de BetisTV, donde ha detallado la exigente hoja de ruta que lleva a cabo para alcanzar un óptimo momento de forma.

"Hacía tiempo que no competía a este nivel, hay mucha exigencia y es normal tener molestias, pero me siento mucho mejor y seguro que estaré bien para el jueves. Estoy haciendo dobles sesiones de trabajo desde que llegué y voy a seguir haciéndolas hasta el miércoles. Voy cambiando de ejercicios junto a Marcos (Álvarez) y tengo muchas ganas de que esto salga bien. Es importante para mí entrenar bien, pero también los minutos que estoy teniendo. Cada partido me encuentro mucho mejor y sé que voy a estar aún mejor que ahora", ha señalado, antes de admitir que si Setién no le cambia ante el Rennes, por lo que fue muy criticado, se habría roto, "seguro".

Con el cántabro se lleva muy bien y su presencia en el banquillo fue determinante para elegir al Betis: "Había 'feeling' de cuando coincidimos en Las Palmas y hablaba con él a menudo, les deseaba suerte, les decía lo bien que jugaban... Cuando se acercaba el mercado de enero, el míster me llamó, Lorenzo (Serra Ferrer) también y todo fue muy fácil. Hubo opciones de Alemania y de Inglaterra, pero quería venir aquí. Ya se verá qué pasa a final de temporada qué pasa. Si el club quiere que siga, lo hablaremos, pero ahora sólo pienso en darlo todo hasta el último día".

Y es que lo mal que lo ha pasado durante su carrera es lo que le invita a aparcar el futuro y a pensar sólo en "darlo todo en el día a día". "He pasado por experiencias malas y por errores cometidos de los que hay que aprender para poder madurar. Lo he pasado mal. Me estanqué, no daba pasos hacia adelante y tenía que cambiar cosas en mi vida. Lo hice, estoy muy contento, me va muy bien y estoy seguro de que me va a ir mucho mejor", ha concluido un sonriente Jesé.