Tello: "A veces jugamos bien y no puntuamos, hoy ha sido al revés"

Tello: "A veces jugamos bien y no puntuamos, hoy ha sido al revés"

El autor del gol del empate, Cristian Tello, también ha reconocido la mala imagen ofrecida por el Betis en el día de hoy. El carrilero quiere olvidar cuanto antes este encuentro y pensar ya en la visita a Anoeta del próximo jueves: "Lo importante es siempre sumar, quedan pocos partidos y no nos podemos dejar puntos. El punto es bueno porque hoy no hemos jugado bien, no hemos hecho un gran partido".

El Rayo ha sido superior: "El partido ha sido muy intenso por parte de ellos, han salido más enchufados al partido. A partir del empate hemos tenido alguna ocasión pero bueno, hoy no hemos tenido el día y a pensar en las nueve finales que nos quedan".

Con la mente puesta en la Real: "Muchas veces hacemos un buen partido y no puntuamos y hoy hemos jugado mal y hemos puntuado. El jueves va a ser un partido complicado ante la Real y ahí es donde tenemos que hacer bueno el punto de hoy".

Nueve finales por delante: "Los nueve partidos que quedan son clave. Nos vienen rivales directos, tenemos que ir partido a partido e ir a tope en lo que queda".

El rendimiento de Tello: "Me estoy sintiendo bien, es una posición nueva para mí. Desde el primer momento me he sentido bien y contento por los minutos que estoy teniendo".