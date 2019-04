Tello, el bético más decisivo

El tanto de Cristian Tello en Vallecas (con la inestimable e involuntaria colaboración de Tito, aunque el lanzamiento iba entre los tres palos y, por tanto, computa en el haber del de Sabadell) confirma al otrora culé como el bético más determinante, numéricamente hablando, en LaLiga, con nueve acciones decisivas (tres goles y seis asistencias), superando las ocho de Canales (media docena de dianas y dos brindados) y Lo Celso (5+3), así como las seis de Loren (cinco 'chicharros' y un pase de gol). Para dar más lustre a sus números, habría que reseñar que, entre lesiones y decisiones del míster, el ex de Oporto (ya ha igualado sus cifras anotadoras allí) y Fiorentina no estaría siquiera en el once más utilizado por Quique Setién en el torneo de la regularidad.

En este sentido, Tello ocupa el decimotercer lugar en minutos (1.026'), que, como ya se ha referido, no ha podido aprovechar mejor, pues se trata del componente del plantel que ha participado en más goles en LaLiga, bien anotados por él (dos de libre directo, ante Girona y Espanyol, y el del Rayo) o regalados (dos contra el Barça, más uno ante Athletic, Leganés, Eibar y Huesca).

Contando todas las competiciones, Gio está en cabeza, con 16 participaciones en goles (12 anotados y 4 asistencias), seguido por el catalán (12, con 4+8, respecticvamente), por las 11 de Canales (8+3) y Loren (7+4). Pero, nuevamente, Tello sólo ha jugado 1881 minutos, lo que lo convierte en el 12º para Quique.