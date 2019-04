Se complican las opciones del Betis para jugar la próxima Supercopa

Una vez que las opciones del Real Betis para jugar la Europa League han quedado bastante reducidas, la otra competición añadida que podrían jugar los verdiblancos es la Supercopa de España. Sin embargo, se ha complicado bastante. El Atlético de Madrid y la Liga, los culpables de ello.

Desde que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales presentase su propuesta para la Supercopa española del próximo año, el Betis vio otra oportunidad de aspirar a ganar un título. La jugarían los dos primeros clasificados de Liga y los finalistas de Copa. Al estar el FC Barcelona representado doblemente, la plaza pasaba al semifinalista con mejor coeficiente histórico, en este caso el Real Madrid. Por ello, el Betis necesitaba que los blancos entrasen por la vía de la Liga para clasificarse.

No obstante, el Atlético de Madrid no parece dispuesto a regalar el segundo puesto de Liga y su presencia en la Supercopa de España. Con la victoria por 3-2 contra el Valencia, los colchoneros han llegado ya a los 71 puntos, a falta de cuatro partidos para el final, y aventajan al Madrid en siete puntos. El equipo de Zidane aún tiene con un partido menos, ya que debe jugar con el Getafe. En caso de ganar, los madridistas estarían a cuatro puntos de su rival. Da la casualidad que uno de los partidos que le queda al Real Madrid es jugar contra el Betis en el Bernabéu, por lo que podría interesarle perder si el equipo blanco llegase con opciones de superar al Atlético. No obstante, la tendencia del conjunto dirigido por Simeone es bastante mejor que la de su rival y todo apunta a que se mantendrán como segundos.

Por otro lado, todavía podría darse el caso de que la Liga impidiese tanto a Madrid como Betis disputar esta competición. El organismo presidido por Javier Tebas ya ha dado el primer gran paso. En la última asamblea general de La Liga, por votación de los clubes, se rechazaron los nuevos formatos de Supercopa y Copa del Rey propuestos por Rubiales. En total, la decisión de no apoyar los planes de la RFEF tuvo 9,7 votos a favor, 2,2 en contra y 1,1 de abstención.

El motivo que alega la patronal es que "este tipo de cambios deben ser acordados con LaLiga al afectar a clubes y SADs afiliados a esta y al implicar una variación importante en el calendario de la competición profesional y, en el caso de la Supercopa, una alteración de los derechos adquiridos por los clubes y SADs afiliados a LaLiga". Por su parte, la Federación afirma que La Liga no tiene competencias y que el proyecto lo aprobarán ellos en su asamblea general extraordinaria del 29 de abril. Por tanto, la enemistad entre Rubiales y Tebas salpica una vez más a los clubes, en este caso limitando las opciones de participación del Betis en la Supercopa.