Guardado: "Damos el punto por bueno, pero no nos vamos satisfechos"

Andrés Guardado, tras el encuentro, ha querido resaltar que el punto conseguido hoy en Mendizorroza no satisface a la plantilla: "No sé como se ha visto desde fuera, para mí hemos dominado casi todo el partido, hemos tenido posesión de pelota, más ocasiones claras, más el penalti. Merecíamos más que el empate pero ellos saben a lo que juegan y lo hacen muy bien. Han sacado partido de segundas jugadas y de sus grandes delanteros. Como se presentó el partido en la segunda damos el punto por bueno pero no nos vamos satisfechos".

¿Qué le ha faltado al Betis?: "Contundencia. Si hubiéramos marcado alguna en el primer tiempo... No es lo mismo ir perdiendo al descanso que ir empate. Más allá, las sensaciones son buenas, pero si queremos pelear donde queremos pelar tenemos que sumar de tres en estos campos".

El partido del Betis: "La sensación desde dentro creo que con uno menos seguíamos teniendo el balón, queriendo atacar. Al final no pudo ser, ahora a intentar sumar de tres en casa y engancharnos arriba".

¿Dónde terminará el Betis la liga?: "Es difícil decir, desde que empezó la temporada el deseo es estar arriba y volver a meternos en Europa".