Boudebouz frustró el regreso de Pozuelo

Alejandro Pozuelo estuvo muy cerca de volver al Betis hace dos veranos, cuando su nombre estaba en las primeras líneas de la agenda de Lorenzo Serra Ferrer, que intentó sin éxito convencer al Genk belga de que dejase salir al trianero por un precio razonable. El balear buscaba jugadores creativos de la medular en adelante y vio un candidato perfecto en el excanterano heliopolitano.

Así lo reveló el trianero en una entrevista concedida a Radio Marca Sevilla este martes, en una tertulia en la que el '10' del Toronto F.C. repasó también sus sensaciones en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, un destino al que quizás no habría viajado si hubiesen salido bien lo que había planeado Serra.

"Si un club pagaba los ocho millones (de la cláusula pactada con el club belga), tenía que salir. En el Betis estaban esperando a ver si vendían a Boudebouz y al final no lo vendieron. No salió la operación, pero cuando he estado en Bélgica hemos estado en contacto y tengo buena relación con los que ahora están en el Genk", explicó Pozuelo sobre aquella posibilidad de volver a casa, frustrada por la continuidad del argelino, que luego se fue cedido en enero al Celta y fue vendido al Saint-Étienne al verano siguiente.

"Tenía como el demonio y el angelito en mi cabeza. Uno me decía que sí, que volviera porque estaba en mi mejor momento y podía hacerlo bien; pero otro me decía que no, que es mi casa y al primero que le van a dar si las cosas van mal es a mí. Si hubiera salido, habría venido", agregó Pozuelo, antes de aclarar que no demandó nunca al Betis: "No denuncié al Betis, como se llegó a decir en mi salida en 2013. Ni me enfadé, ni nada; simplemente, no se llegó a un acuerdo y me fui al Swansea", aclaró el centrocampista del Toronto.