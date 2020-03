Juanmi quiere ser el 'fichaje' del Betis tras el parón

Fue el primer refuerzo que el Betis cerró para la presente temporada. Juanmi aterrizaba en Heliópolis en el mes de junio para firmar por cinco temporadas con el aval de sus buenas prestaciones en la Real Sociedad. Pero a día de hoy, el malagueño sólo ha podido disputar dos encuentros, lastrado por una talalgia en el pie que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde septiembre.

Ahora, como el resto, el de Coín trabaja en su domicilio durante este confinamiento, pero en su caso, con una especial motivación, tal y como ha confesado en Radio Betis: "Estoy bien, llevando esta situación que nos ha tocado vivir de la mejor forma posible. Todos queremos que pase lo antes posible, que todo vuelva a la normalidad, y con respecto a la lesión, este parón me está viniendo bien. El pie está respondiendo bien a todo el trabajo que estoy haciendo aquí en casa, así que contento por esa parte. Estoy haciendo trabajo de readaptación y metiéndole carga. Estoy con ganas e ilusión de volver a trabajar con el equipo y ojalá acabe jugando esos once partidos que quedan, que espero que se disputen como es debido".

De este modo, Juanmi aprovecha la cuarentena para avanzar en su recuperación, con la esperanza de poder ayudar a sus compañeros en la recta final de la temporada. "Cada día puedo hacer cosas diferentes, que es lo que necesitaba, coger fuerza en el pie para que me dejase de molestar. También me ha venido bien el reposo que he tenido antes de esto para dejarlo un poco tranquilo. Soy optimista porque veo que me está respondiendo al trabajo y como que aún queda un tiempo para que esto vuelva, tengo ese margen, esas ganas y esa motivación de ir cada día un poco mejor y ojalá cuando esto arranque lo pueda hacer yo con todos ellos y pueda volver a disfrutar", explicaba.

En cualquier caso, lo que no quiso el delantero fue marcarse un plazo determinado, pues la experiencia le ha llevado a no fijarse metas y pensar sólo en el día a día: "No me quiero marcar un objetivo porque cuando parecía que estaba mejor, al día siguiente volvía a recaer, y eso en la cabeza no es bueno tenerlo. Debo pensar que estoy en un proceso de recuperación y que cada día me marco el objetivo de ir mejorando para estar con el equipo cuanto antes mejor para aportarle todo lo que tengo".

"Antes de este parón ya estaba haciendo cosas poco a poco con el grupo, pero a la mínima que empecé a hacer cuatro o cinco días cosas más intensas, no me dejaba ir al cien por cien en los gestos, en los giros y en los apoyos no me dejaba arrancar, era como si tuviera metido un clavo en el pie que no te deja hacer las cosas con libertad, y decidí parar porque veía que me iba a hacer otra vez mucho más daño. Estuve parado un tiempo y ahora he vuelto a ver un poco la luz, haciendo ejercicios poco a poco de impacto y con impulso. El pie me está respondiendo bien y soy positivo, ahora a seguir trabajando y ojalá pueda llegar a estar con el equipo", añadía sobre un largo y desconocido proceso de recuperación un jugador que, hasta este curso, nunca había sufrido lesiones de importancia.

Y es que, como admite sin pudor, Juanmi ha llegado a pasarlo realmente mal en todo este proceso, aunque asegura que ya ha "superado el bache". "Tengo el doble de ganas que el resto. La temporada está siendo rara por la desgracia de esta lesión y tengo muchas ganas de salir de este túnel, que parecía pequeño pero se me ha hecho demasiado largo. Ojalá con este parón pueda estar con mis compañeros y ayudándolos".

"Es una lesión poco común, rara, en la que el mayor inconveniente es que no me deja estar al 80% ni al 70%. No es un dolor que pueda soportar, cuando realizo algún movimiento descontrolado, me da el latigazo. Trotar por ejemplo lo puedo controlar, pero cuando debo esprintar ya no me deja, es como un clavo. Tengo claro que cuando empiece a jugar voy a jugar con dolor, pero con un dolor que pueda soportar y me permita competir", añadió al respecto.

Desde la barrera, por otro lado, Juanmi también ha sufrido con la irregular marcha del equipo, distanciado de ese objetivo de ocupar plazas europeas "Desde fuera se sufre más. En muchos partidos el equipo se ha merecido mucho más, hemos merecido ganar partidos que se han ido en el ultimo momento, y eso al final influye en el estado anímico. Nuestro punto débil es que no hemos sido capaces de enganchar varias victorias seguidas que nos hubieran dado mucho más confianza".

En las once jornadas que restan, el malagueño espera estar a disposición de Rubi y aportar su granito de arena en busca de esa complicada escalada a la que nadie en el Betis quiere renunciar. "Me levanto cada día para tener la oportunidad de salir al campo con el equipo, ayudarlo y aportar el máximo de goles. Desde fuera se te pone la piel de gallina por ver cómo responde la afición y eso para un jugador es una gozada. Sé perfectamente quien soy, lo he demostrado, pero quiere devolverle al club la confianza que depositó en mi este verano. Tengo muchas ganas de aportar esa características que tengo para que este club siga creciendo y lo hagamos juntos de la mano".

Y es que, aunque cada vez son más las voces que apuntan a la posibilidad de que LaLiga no se pueda reanudar, Juanmi apuesta por lo contrario."Sería injusto que la temporada acabase así. Eso se tiene que ganar en el campo y tendremos que competir a lo mejor en meses en los que no se compite habitualmente", explicó, al tiempo que mostraba sus ganas por poder jugar pronto a compañeros como Fekir: "Tenemos jugadores de mucho talento como Fekir, que es un punto diferencial. Tener un jugador de su calidad, para la gente de arriba, es un lujo, porque sabes que en cualquier momento te da ese pase que te deja solo".