Chaparro: Desempolvando el 'Resistiré'

Son las 19:58 horas, como todos los días desde que España está en cuarentena, suenan (siempre dos minutos antes de las 20:00 horas) las palmas para los nuevos héroes, que no son Joaquín, Canales ni Fekir. Es el personal sanitario, policías, los dependientes de tiendas de alimentación, son los que limpian y abastecen el país... Este que escribe estas líneas habla, como es lógico, de su calle; pero el protocolo es idéntico a lo largo y ancho de la geografía española. Tras los merecidos aplausos, suena una canción muy particular: 'Resistiré', del Dúo Dinámico. Acabamos de colgar después de una amena e interesante conversación con el hombre que rescató este tema hace ahora casi 14 años para sacar al Betis del pozo al que se encaminaba sin remisión. Hoy en día, vuelve a estar más de moda que nunca. Los famosos cuelgan en las redes sociales vídeos cantándola para animar a la sociedad en esta dura lucha y es número uno en la 'playlist' de los balcones. Sentado frente al ordenador y escuchando de fondo, entre el ruido de teclas, apelar al 'junco que se rompe pero siempre sigue en pie', uno disipa toda duda: la pregunta era obligada. Es el momento de desempolvar el 'Resistiré'. Es más, como bien apunta Chaparro a este periódico, es el momento idóneo: "Ahora sí que viene bien escucharla y no cuando yo la puse en el vestuario del Betis".

- El 'Resistiré', que se oye en cada balcón a diario, siempre estará vinculado a Paco Chaparro.

- La letra es muy buena, me gusta de siempre y me dio por ponerla en el vestuario. Yo no quería que se supiera, pero el portero Ricardo lo contó después del partido de Villarreal, en el que aguantó lesionado y dijo que se había acordado de la canción, y desde entonces se me relaciona siempre con el 'Resistiré'.

- ¿Cómo surgió la idea?

- No era motivacional, porque si pones la canción pero luego no sabes qué cambios hacer, ni qué equipo sacar pues no vale de nada. Si no tienes recursos, estás perdido; pero es verdad, la letra es muy buena y muchos se sentían identificados.

- Había paralelismos de la letra con un equipo que no se rendía ante la adversidad.

- Sí, porque cuando llegué estábamos penúltimos, a tres puntos de la salvación y teníamos que ir a Villarreal. Quedaban 24 partidos. Ganamos allí (0-1, gol de Capi); pero luego teníamos que ganarle en casa al Barça y al Madrid, entre otros. ¡Y les ganamos! Menos mal, porque sin esos seis puntos estábamos en Segunda directamente. La canción sirvió quizás de motivación extra, pero también tenía recursos.

- Y si fue efectivo y había paralelismos entonces, ahora...

- Ahora sí que hay motivos para escuchar esa letra y no cuando yo la puse en el vestuario del Betis. Ahora más que nunca, porque... es que estamos encerrados, no podemos salir de pisos pequeños, con niños... luchando contra una situación difícil. Ahora mismo motiva más.

- ¿Cómo se encuentra, Paco?

- Yo estoy bien. El tema es que hay una gran infección y no sabemos cuándo vamos a poder revertir esta situación. Por lo menos, esperemos que pronto mejore, que podamos desenvolvernos con mayor libertad y que vayamos saliendo de esto... aunque sabemos que vamos a tardar un poco más. Las cosas no se han hecho todo lo bien que se podrían haber hecho y estamos en una situación muy apretada. Espero que pronto vengan tiempos más felices. Las cifras son horrorosas, cómo se están yendo las personas mayores, con las cosas que se leen... Nos está tocando de lleno en el corazón a todos.

- ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Qué hace para pasar el tiempo?

- Estoy leyendo un libro. Es 'La Reina Roja', de Juan Gómez Jurado, y ya voy por la mitad. Hago trabajos en el aspecto táctico, tengo muchos partidos grabados y los veo, a menudo hablo por teléfono con entrenadores y sigo la actualidad, a ver qué pasa con la temporada: si se puede reanudar o no, con público o a puerta cerrada... Vamos a ver, porque hay muchas dudas. Los clubes están en una situación delicada, tomando medidas ya algunos como el Barcelona...

- O el propio Betis, con rebaja salarial para técnicos, jugadores y directivos, para no tocar el del resto del personal del club.

- El Betis ha crecido muchísimo. Cuando yo estaba éramos pocos y ahora hay 300 o 400 personas trabajando. A la mayoría, que son los que cobran menos y están en una situación más apurada, le afectaría muchísimo que le rebajaran el sueldo. Espero que sigan jugando y a ver cómo termina, porque es importante acabarla en el aspecto económico. Si no se mete en Europa, va a tener difícil seguir creciendo el año que viene, porque hay jugadores que será difícil mantener.

- ¿Qué opina: terminar LaLiga aunque sea sin espectadores o este deporte no tiene sentido jugarlo si no es con público?

- Hay que estudiar la fórmula que menos daño haga, si es que realmente hay posibilidad de jugar. Con público creo que va a ser muy difícil, por las circunstancias que hay en toda España. Por mucho que aminore esto y vayamos teniendo libertad, no creo que se vea un estadio con treinta, cuarenta o cincuenta mil personas. Que los jugadores jueguen, que todo se termine, se sepa quién va a Europa y quién no y que se pueda empezar con normalidad la próxima temporada, aunque sea más tarde. Con público, evidentemente, es lo ideal, pero estamos en una causa de fuerza mayor.

- ¿Cómo es jugar sin público?

- El derbi de Copa que se tuvo que terminar en Getafe yo lo viví en la cantera del Betis. Luego, entrenando ya al primer equipo pasó lo del botellazo a Armando (Athletic). Nos quitaron los puntos y nos cerraron el campo, teníamos que jugar contra el Barcelona y no se sabía si iba a ser a puerta cerrada, en La Cartuja, en el campo del Rayo... Al final, jugamos en nuestro campo con gente -y ganamos 3-2-; pero ha habido muchos partidos a puerta cerrada.

- ¿Qué cambio produce en los deportistas?

- Hay cambios, pero mira: en la final del Mundial de Brasil que ganó Uruguay con más de cien mil personas en Maracaná, el capitán uruguayo -se llamaba Valera y era un sensacional capitán- decía a los compañeros: "Esos de ahí arriba que gritan no juegan, son de palo". O sea, que había público pero lo ignoraban. Hemos visto todos partidos a puerta cerrada en el que ha habido mucha competitividad. No es lo mismo, eso es evidente. Los espectadores son los que hacen de esto un espectáculo, pero estamos ante una causa de fuerza mayor.

- Pensemos que la temporada termina. El Betis sigue situando el objetivo en Europa. ¿Es posible en 11 partidos?

- (Resopla) A ver... es difícil, porque al equipo le pesan sobre todo los tres primeros meses, en los que no se desenvolvió bien. No lo llevaron ni lo trabajaron bien. Se debió poner el freno debido en su momento y no dejar que eso fuera a más. Lo que pasó en esos meses no debió ocurrir. Supongo que, al final, a partir de una reunión del entrenador con los jugadores la cosa comenzó a funcionar Pero ha tenido muchos alto y bajos. Se le ve desangelado, sin capacidad de resolver los partidos. Jugadores hay. Todo el mundo piensa que hay equipo para estar entre los seis primeros. Hay calidad en todas las líneas. Yo a Willian Carvalho, que le vi jugar mucho en Portugal, no le noté nunca tan temeroso como aquí. Y como él, muchos. Debe haber algo que se nos escapa desde fuera.

- Mel dice que esta plantilla es la mejor de la historia y José Alberto Cañas opina que es mejor que la que ganó la Copa y se clasificó para Champions en la 04/05.

- Eso pensamos todos. Sobre el papel es muy buena, pero en rendimiento, no. No es competitiva, así que hay algo más que desde fuera no podemos ver que hace que los jugadores no rindan lo suficiente. Yo no estoy dentro y no sé por qué pasa eso.

- En Sevilla y Betis no repiten técnicos en los dos derbis de una misma temporada desde la 08/09, con Jiménez y usted.

- Se cambia con mucha facilidad. No hay paciencia. No se ven técnicos que se mantengan mucho tiempo en el Betis o el Sevilla. Rubi lo ha pasado mal en algunos momentos y, desde fuera, parecía que Lopetegui podría no superar esos dos o tres partidos seguidos que tuvo malos ante su gente; pero su club apostó por dejarle y ahí está, tercero.