Tokio 2021, próximo reto para Guardado

Era su primer año en el Betis. Su primer derbi. Su equipo ganó al Sevilla un lustro después. Además, fue en el Ramón Sánchez-Pizjuán, marcando por primera vez en su historia cinco goles en casa del eterno rival, al que endosó un contundente 3-5 en el día de la festividad de los Reyes Magos. Pueden imaginar la euforia que había en el vestuario bético; pero de repente una voz con tono serio se abría paso entre el alboroto: "Chicos, calma. No ganamos nada aún. Es sólo un partido, queda mucho y no tenemos nada que celebrar".

Eran palabras de Andrés Guardado, quien había apretado las semanas previas para dejar atrás una rotura de fibras y estar en Nervión. Algún reproche al grito de 'aguafiestas' le cayó, sí; pero sólo seis meses después de llegar al club ya era una voz autorizada; con peso específico; de esas que cuando dicen algo, los demás callan y escuchan. Esta anécdota no es más que una prueba del afán competitivo y la profesionalidad de un futbolista que ha jugado ya cuatro mundiales y busca el quinto; que cuenta con el mejor palmarés de la historia de la Copa de Oro de la Concacaf (máxima competición de selecciones del norte y centro de América) y es un ídolo en México, donde es el segundo con más partidos y el que más triunfos ha logrado con su selección. Un incansable devorador de récords a quien no hay pandemia que consiga frenar. Tanto es así, que según anuncia la prensa de su país, ya está preparando el que será su próximo reto: los Juegos Olímpicos que Tokio acogerá en 2021, tras tener que posponer la cita prevista este verano por culpa del Covid-19.

Según ESPN México, el seleccionador Jaime Lozano va a tener donde elegir para los tres que puede convocar mayores de 23 años (más de 24, en esta ocasión para respetar la generación que iba a participar este año). Uno de ellos es Guardado, recién renovado por el Betis y uno de los cuatro capitanes verdiblancos. Junto a él, han dado un paso al frente y se han puesto a disposición de su país otros veteranos de la talla de Héctor Herrera (del Atlético), Néstor Araújo (Celta), Carlos Vela (Los Angeles FC), Jonathan dos Santos (Los Ángeles Galaxy) o Raúl Jiménez (Wolverhampton); todos ellos piezas importantes en la absoluta del 'Tri' dirigida por Gerardo Martino.

En cualquier caso, todo apunta a que Andrés Guardado no sería el único representante del Betis en la selección olímpica que México enviará a Japón, ya que, salvo sorpresa mayúscula, entre los 23 expedicionarios estará su compañero Diego Lainez, que con sólo 19 años y ha jugado ya un mundial sub 17 y otro sub 20.