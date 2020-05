El Wigan no olvida a Joel

Joel Robles continúa en su domicilio guardando la preceptiva cuarentena después de su positivo por coronavirus, confirmado por el propio futbolista tras los test realizados a los jugadores béticos al inicio del regreso de los entrenamientos. El de Getafe se afana en mantener su estado de forma de cara a la vuelta de la LaLiga, que en el caso del Betis, será contra el eterno rival, el Sevilla.



Alejado del día a día en la ciudad deportiva verdiblanca, Joel recibió aliento en las últimas horas procedente del fútbol británico. Hay que recordar que el guardameta formado en el Atlético de Madrid militó en las filas del Everton y el Wigan (actualmente en la Championship), siendo éste quien recordó la figura del actual portero bético.





"Qué momento fue éste @joelroblesb", señaló su perfil oficial de Twitter. El motivo se debía a que el pasado domingo se cumplía siete años de una de las gestas realizadas por el club británico en su historia. Dirigido por el español, se medía al todopoderoso(conen el banquillo) en la final de laContra todo pronóstico, else alzó con el triunfo por 1-0, con gol de Ben Watson en el 90', un triunfo heroico sustentado también la gran actuación de Joel Robles. El citado tuit añade un vídeo con un paradón del madrileño a, tras una gran triangulación entre el sevillistay rematada por el 'Apache', que se topó con el meta bético, despejando el balón a córner.Joel retuiteó el mensaje del Wigan, que lo mencionó en su tuit. "Probablemente la parada más importante de nuestra historia", señalaba un aficionado en un comentario. En aquella final compartió once con el también españoly el ex sevillista. Enfrente, en el City, su actual compañero, aquel día en el banquillo.Procedente del Atlético Madrid, recaló en el Wigan en el mercado invernal de la 12/13, disputando nueve partidos en la Premier y cuatro en la FA Cup. A la temporada siguiente se comprometió con el Everton, club que defendió hasta su fichaje por ella pasada temporada.