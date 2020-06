Tello: "Tenemos que aprovechar que el derbi se juega allí y sin público"

"Hemos llegado con muchísima ilusión, porque llevábamos mucho tiempo sin tocar balón, sin estar con los compañeros, y se agradece; esto se coge con muchas más ganas todavía. He intentado trabajar todo lo mejor posible en casa para llegar en las mejores condiciones para estos once partidos, mentalizándose cada uno como puede. Son muy importantes para nosotros. Once finales en las que lo tenemos que dar todo para estar ahí arriba peleando hasta el final", apunta Cristian Tello en los medios oficiales del club, donde el extremo espera que el grupo no acuse el parón: "Espero que el míster vea que estoy bien, con chispa, metido en estos últimos partidos para seguir peleando por llegar lo más lejos posible. No es lo mismo entrenarse en casa que el primer día cuando llegas; te pones las botas, pisas el césped y cuesta. En casa haces carrera pero ahora tocar balón y con botas en el césped cambia mucho... Es cuando te empiezas a cargar en sitios que en casa ni lo habías notado. Creo que estoy bien; todas estas semanas de entrenamientos han ido bien. El equipo está bien también y aún tenemos una semana y poco para el primer partido, así que vamos a llegar bien. Las dos primeras semanas que hemos estado individualmente han sido duras, con mucho trabajo físico, así que las piernas lo notan. Se agradece que podamos estar trabajando todos juntos y, sobre todo, poder preparar un partido tan importante contra el Sevilla. Nos dijeron que íbamos a estar dos semanas juntos y ha sido algo menos. Hay que adaptarse. Saber un poco las circunstancias que tenemos y prepararnos lo mejor posible para el derbi, que es un partido muy importante para nosotros".

El de Sabadell aún guarda en la retina su último gol, que fue también el del equipo antes de que el coronavirus lo paralizara todo. Ahora, espera que Rubi le siga teniendo en mente. "A mí me sirvió sobre todo para coger ese punto de confianza de saber que pueden salir las cosas bien, que llevo trabajando muchísimo para momentos como ése y hacía falta una pizca de suerte". Y, hablando de derbis, no hace tanto del 3-5 del Día de Reyes, cuando también el '11' anotó un tanto decisivo en el Sánchez-Pizjuán: "Lo recuerdo con muchísima ilusión. Fuimos justos vencedores; el equipo iba mentalizado de que podíamos dar el golpe en el campo del Sevilla, y lo hicimos. Fue un partidazo en todos los aspectos; me fui muy contento por marcar el quinto gol y sellar una victoria como ésa. Ahora es como si empezase todo de cero. Los equipos se han tenido que preparar de forma diferente. La clasificación está ahí. La última victoria contra el Madrid nos dio confianza. Nadie olvida la buena racha de sensaciones, por lo que vamos con confianza al campo del Sevilla; tenemos equipo y somos capaces de ganar en cualquier campo".

En este sentido, Tello ha comprobado, siguiendo por televisión la primera competición en reanudarse, la Bundesliga, que jugar sin público es otro factor que tener en cuenta. Y lo ve clave el 11-J: "La falta de la afición se nota muchísimo; se ve un partido como más apagado. También físicamente los partidos, al menos en la TV, parecen menos exigentes. Los equipos le dan como más pausa al juego, van más tranquilos para llegar bien al final. Veremos cómo será, pero es una sensación bastante rara. A muchos jugadores y equipos les pasa que, cuando no pueden, la afición les da el último empujón y les hace tirar adelante y que confíen en que tienen fuerzas para seguir. Será una sensación rara. Y, cuando encajas en contra, la afición muchas veces te hace creer que puedes remontar. Ahora vamos a estar solos con nuestras cabezas y hay que ser fuertes de mente para superar las circunstancias del partido. Jugar en casa y fuera ahora tendrá pocas diferencias. Cambia el estadio, el césped y poco más. Casi todos los partidos van a ser iguales. ¿En el Sánchez-Pizjuán? Es importantísimo. Sabemos cómo son las aficiones de Betis y Sevilla. En nuestro campo, la afición empuja muchísimo; si tuviésemos que jugar el derbi en casa, lo notaríamos mucho sin nuestra gente, igual que ellos lo van a notar mucho. Su afición aprieta mucho en un derbi como éste. Tenemos que aprovechar ese factor, pues ellos se van a encontrar un poco más raros".

Por último, el atacante ex culé no cree que la pelea por Europa sea una utopía: "Hay muchos equipos que se pueden dejar puntos, otros que venían en racha buena y pueden coger una mala. Nosotros tenemos que aprovechar eso, ser conscientes de que lo tenemos lejos, pero que no es imposible; lucharemos hasta el final".