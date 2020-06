Joaquín no pone paños calientes: "El Sevilla ha sido justo vencedor"

"Me quedo jodido, porque, aunque era un derbi diferente por las circunstancias por las que estamos atravesando y con las gradas vacías, te vas con una derrota dolorosa. El Sevilla ha sido justo vencedor. No nos queda otra que luchar para revertir esta situación el lunes para poder luchar por lo que nos marcamos a principios de temporada", admitía Joaquín ante los micrófonos de Movistar Plus, insistiendo en la irregularidad del equipo verdiblanco: "Durante el año, hemos tenido cosas buenas, pero nos han faltado otras. Veníamos en buen momento, culminado con una gran victoria ante el Real Madrid. Desgraciadamente, se paró ahí LaLiga y, visto lo visto, no nos ha venido bien. El Sevilla es un gran equipo y no puedes dejar nada a la improvisación. No veo bien la jugada del penalti, pero creo que es una acción en el área como hay muchas. El problema está en el criterio, que unas veces te perjudica y otras no".

El capitán heliopolitano lamentó que "las ocasiones que se han tenido no se supìeron materializar", si bien, "en ese tramo final, se crearon más, pero el Sevilla ha sido justo vencedor. Es difícil decirle algo a la afición", sobre todo por el palo tras la ilusión que generó el regreso de la competición: "Queríamos darle una alegría y lo sentimos mucho. Ellos están ahora mismo jodidos, porque, aunque quedaban once partidos, éste era especial. No buscaremos excusas, porque no las hay; sólo nos queda dar la vuelta a la situación ante el Granada".