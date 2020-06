Alexis confirma a Rubi en el cargo... con un ultimátum.

La noche fue larga en las oficinas del Benito Villamarín tras el partido ante el Granada, en el que el Betis dejó escapar la victoria en el último suspiro. Sobre la mesa estuvo la posible destitución de Rubi, con la opción de que Juan Merino o Alexis se hicieran cargo del equipo de aquí a final de temporada. Pero ha sido el propio Alexis el que ha confirmado la continuidad del entrenador catalán en los medios del club, escudándose en la mejoría del equipo ante los nazaríes con respectro al derbi.

"Estuvimos reunidos hasta altas horas de la noche y la verdad es que estamos bastante disgustados porque creemos que la marcha del equipo no está siendo la que esperábamos. Tuvimos una reunión y tomamos decisiones. Siempre cuando está la situación que no va la cosa como uno esperaba, lo más popular es cortar la cuerda y cesar al cuerpo técnico, pero a corto plazo, el equipo en el partido de ayer mostró actitudes que no vimos en el día del derbi y hemos decidido que sí seguimos con esas características positivas y las ponemos en Bilbao, podremos sacar un buen resultado", aseguró el canario, muy crítico tras el derbi.

De este modo, Rubi se sentará en San Mamés, pero el coordinador del área deportiva del Betis dezlizó un ultimátum, pues si en Bilbao se vuelve a dar la imagen del derbi...: "Va a seguir para el partido del Athletic y estaremos haciendo análisis diariamente y semanalmente, que es lo que hacemos todo el año. A partir de ahí queremos ver esa mejoría en San Mamés. Estamos todos disgustados, algo seguro que se está haciendo mal porque el equipo se ha configurado para otros objetivos y ahora mismo tenemos que mirar más bien atrás".

"Yo, sinceramente, y creo que fui bastante claro tras el derbi, del que salí preocupadísimo, ayer sí vi a un Betis que luchó hasta el último minuto para tratar de darle la vuelta al partido. Vi a un equipo con más presencia e intensidad, lástima que al final fallamos en una jugada a balón parado que el equipo trabaja mucho en los entrenamientos", insistió Alexis, que no ve divorcio entre Rubi y sus jugadores: "Evidentemente, si nosotros detectamos que no hay sintonía entre técnico y plantilla, tenemos que actuar, pero si no existiera esa conexión, lo más probable es que con el resultado adverso los jugadores se desconecten, y eso no pasó ante el Granada. Tras el partido, el equipo estaba muy molesto".

"Al bético le dirían que hasta el día de hoy, la valoración está por debajo de lo que esperamos de todos, pero hemos tomado nota, hay cosas que no van a volver a suceder y seguro que las vamos a atajar. Aunque en este último partido hemos visto la intención del equipo de ir a por un partido que se puso complicado, y si se le da continuidad se puede sacar un ben resultado en San Mamés. Lo popular es cortar la cabeza al cuerpo técnico, pero un club es mucho más, aunque es verdad que estamos por debajo a día de hoy de lo que queremos para el Betis. Todos tenemos que hacer examen de conciencia para mejorar", sentencio, no sin antes dejar caer que la no continuidad de Rubi más allá de esta temporada es algo que ya está asumido, al hablar de decisiones para el futuro: "A corto plazo queremos ver la posibilidad de que a esa mejoría se le pueda dar continuidad en San Mamés, y a largo plazo es algo que nos quedamos internamente, pero puedo asegurar que vamos a tomar las decisiones que se necesitan para que el Betis esté donde los béticos esperan. Hacemos valoraciones diarias, estamos disgustados y buscaremos soluciones para poner al Betis donde tiene que estar".