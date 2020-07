Así es la oferta del Betis a Mauricio Isla.

Parece que no tiene prisa Mauricio Isla por tomar una decisión en cuanto a su futuro. De vacaciones con su familia en España en la tierra natal de su esposa, el lateral derecho chileno se entrena con un preparador físico a la espera de decantarse por un destino. Sin embargo, eso no es óbice para que el propio futbolista se pronuncia sobre los interesados, entre ellos el Betis de su compatriota Manuel Pellegrini.

"No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del mundo y sería lindo jugar acá", decía Isla hace unos días en una entrevista en su país.

El chileno, de 32 años, ha quedado libre tras finalizar contrato con el Fenerbahce turco, por lo que no quiere precipitarse en su decisión. El Betis ya movió ficha por el jugador y le hizo una oferta, una propuesta que ahora han desvelado en Chile.

Según el diario La Cuarta, en las negociaciones entre el Betis y Mauricio Isla, el club heliopolitano habría puesto sobre la mesa un contrato de dos temporadas al chileno con opción a una tercera a razón de 600.000 euros por cada temporada más bonus según los objetivos logrados.

"El Betis es uno de los equipos que más interés ha mostrado. El hecho de quedarse en España entusiasma mucho a la familia del futbolista. Su idea es jugar un par de años más en Europa para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar", desvela una fuente de las negociaciones al diario chileno.