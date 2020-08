Los mejores descubrimientos de Pellegrini, un aliado para la cantera del Betis

La presencia de Manuel Pellegrini en el banquillo del Real Betis es un poderoso factor de ilusión y motivación en los chavales que componen las categorías inferiores del club y que cada día se ejercitan con ese sueño en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El chileno es un reconocido amante de la cantera, apartado que ha vigilado y mimado con esmero en todos los clubes por los que ha pasado, donde ha destacado siempre por su valentía a la hora de apostar por los jóvenes valores formados en la casa y también por tener buen ojo para fichar a prometedoras perlas aún desconocidas en las grandes ligas.

Los integrantes del exitoso Betis Deportivo, recién ascendido a Segunda B tras golear en el 'play off' al Utrera y al Ciudad de Lucena, tienen un importante aval en Pellegrini. Tanto es así, que según apuntan diversos medios ya tiene una primera lista con los siete jóvenes que quiere ver en acción en la próxima pretemporada: Carlos Marín, Dani Rebollo, Fran Delgado, Geovanni, Calderón, Roberto González y Raúl García de Haro. Algunos de ellos han sido habituales en los entrenamientos del primer equipo con Setién y Rubi. Especialmente relevante será lo que suceda en verano con los dos últimos, pendientes de la opinión del chileno para atender o no las ofertas que manejan.

A buen seguro, algunos de ellos tendrán su oportunidad durante el curso. Así lo augura a ESTADIO Deportivo Javi Matilla, alguien que vistió las trece barras y que hace 11 años tuvo la oportunidad de estrenarse como futbolista profesional de la mano del actual míster bético en un Almería-Villarreal de la temporada 2008/2009, la última de Pellegrini en el club castellonense, al que dejó para irse al Real Madrid.

"Yo era muy joven y estaba en muy buen momento. El Villarreal siempre ha cuidado mucho a su cantera y Pellegrini llamaba a muchos chavales a entrenar con el primer equipo, que estaba jugando muy bien, y un día me convocó. Fue ya en Almería cuando me preguntó: '¿Mati, estás preparado?'. '¡Pues claro!', le respondí. Y me enteré en el hotel de que iba a salir de titular. Se me caían hasta las lágrimas y corriendo me puse a llamar a todos mis seres queridos para contárselo. Fue una ilusión enorme", rememora.