El Villarreal prioriza el fichaje de un lateral zurdo y abre otra vez la puerta a Pedraza

Todo hacía indicar que la grave lesión de Alberto Moreno cerraba definitivamente la opción al regreso de Alfonso Pedraza. Sin embargo, según desvelan desde Castellón, no sólo no es así sino que la dirección deportiva del Villarreal ha sumado la búsqueda de un lateral zurdo a las prioridades que ya tenían para completar la plantilla: la de un central diestro y la de un mediocentro de contención.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, confirmaba en la presentación de Rulli que habría más fichajes de ahí al final de temporada, aunque no especificó cuantos ni cuando llegarían. El mercado va lento y los clubes, salvo la necesidades prioritarias para el arranque de temporada, están esperando a las últimas semanas para poder completar las plantillas con los últimos movimientos que siempre producen los descartes de otros clubes.

Es el caso del propio Real Betis, que a día de hoy sólo tiene una carencia real en el lateral izquierdo, pero que al tenerlo cubierto con Álex Moreno y como circunstancia de urgencia con otros futbolistas que pueden jugar en esa posición va a esperar a esos últimos días para hacerse con alguna de las piezas que desea a un precio asequible o a coste cero, caso de Alfonso Pedraza. No es el único puesto a reforzar, evidentemente, pero sí el único con el que no cuenta con un relevo específico.

Unai Emery tiene por ahora con Pedraza y Jaume Costa, pero el club está interesado en deshacerse de al menos uno de ellos y poder sacar algo por él, ya que ambos terminan la próxima temporada su contrato y saldrían libres. El Betis hizo a comienzos de mes una oferta a la baja que la lesión de Alberto Moreno neutralizó.

Como el Betis, el Villarreal esperará al final de mercado por si hay alguna ganga o puede hacerse con un jugador cedido, pues no piensa hacer una inversión no prevista para esa posición, que en principio no estaba en sus planes reforzar.

Pedraza, mientras tanto, empezará LaLiga con su equipo y pujará por la titularidad, aunque ya ha expresado en numerosas ocasiones que su deseo es regresar al Betis, que ahora mira otras alternativas por si al final es Jaume Costa el jugador al que los castellonenses buscan acomodo en otro lugar.