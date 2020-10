Protesta de la afición bética en la sede de la RFEF por el arbitraje ante la Real Sociedad

El Betis afronta una importante cita en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid con una espinita clavada aún. La derrota ante la Real Sociedad (0-3) dolió en el plano deportivo, ya que los donostiarras fueron superiores y los verdiblancos no pudieron prolongar el triunfo logrado en Mestalla, pero, además, todavía colea la polémica arbitral.

Llueve sobre mojado en el Benito Villamarín. El Betis acabó muy molesto con la actuación del colegiado contra el Real Madrid, una desazón que se repitió frente a la Real Sociedad. Hay que recordar que 0-1, el VAR anuló a Sanabria un gol por un fuera de juego milimétrico, con un trazado de líneas en el VAR más que discutible; un penalti al paraguayo por un agarrón de Le Normand que le rajó la camiseta y una pena máxima señalada a Bartra sobre Isak.

Al respecto, la grada de animación del Real Betis, en su perfil oficial de Twitter @GolSur1907, anunció una protesta en la sede de la RFEF, en la que se personaron con una pancarta que decía: "Robo con VAR = estafa arbitral. El Betis se respeta". "Una semana esperando que alguien levante la voz. Ante el inmovilismo, @GolSur1907 ha estado presente en la sede de la @rfef mostrando el sentir de la mayoría de béticos", es el texto que acompaña a la iniciativa de este grupo de seguidores verdiblancos.

Hay que recordar que, a la conclusión del encuentro frente a la Real Sociedad, en sala de prensa, Pellegrini no quiso enjuiciar las acciones de Estrada Fernández, 'amenazado' por las posibles sanciones que pudieran caerle, como ya le ocurrió por sus palabras a la conclusión del Real Madrid. "No quiero meterme en polémicas. Me tengo que remitir a los 90'. Fueron 45' equilibrados, ellos hicieron ese gol y en el segundo tiempo nos superaron. No sacamos nada con centrarnos en una decisión del VAR. A lo mejor empatamos y el choque podría haber cambiado. Pero son conjeturas", se limitó a señalar el chileno, un silencio que ha sido acompañado en el ámbito institucional.

En cambio, sí opinaron jugadores como Tello, en la misma noche del encuentro, con un mensaje en sus RR.SS., o el protagonista de la acción, Sanabria, que expresó su disconformidad con las decisiones del VAR y Estrada Fernández.