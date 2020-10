El Real Madrid sí; el Real Betis... NO

Minuto 61 del Clásico. Jugada en el área blaugrana, en apariencia, sin peligro. Sergio Ramos cae y pide penalti. Una infreacción que sólo él vio. Hasta que desde la Sala VOR avisaban al árbitro para que la revisara. Evidentemente, le habían agarrado claramente. Martínez Munuera se fue al punto de penalti y, de paso, decantó el partido para el Madrid.



Pocos no se acordaron de un agarrón aún más claro, que acabó con la camiseta del rival rota y que el árbitro se negó a revisar. Aunque posiblemente le avisaran también desde esa misma sala, porque por las imágenes de televisión lo pudo ver todo el mundo. Era a Sanabria en el partido del pasado domingo, en el Betis-Real Sociedad. Y, como en el Barça-Madrid, habría resultado decisivo.



¿Por qué unos sí y otros no? Eso se preguntan los béticos. Y más arriba aún. Hasta el propio club se ha hecho eco de eso. Ya que las protestas a nivel institucional no valen para nada, al menos les queda la opción de quejarse ante todo el fútbol español de la injusticia que Estrada Fernández e Iglesias Villanuevase cometieron con el equipo de Pellegrini.



Las reacciones de los aficionados verdiblancos no se han hecho esperar.