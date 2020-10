Dani Martín estará listo para salir cedido en enero

El meta Dani Martín progresa adecuadamente en su recuperación después de que el pasado 3 de diciembre fuera intervenido por los servicios médicos del Betis por un esguince de tobillo de grado III. Así, el joven portero ha realizado trabajo de portería durante el entrenamiento de esta mañana, un paso más en su puesta a punto tras una lesión que sufrió en la concentración de la selección española sub 21.



Este imprevisto truncó su posible salida como cedido en el mercado estival, ya que la llegada de Bravo lo había relegado al rol de tercer portero detrás también de Joel y no entraba en los planes de Pellegrini. Había equipos que se habían interesado pero la lesión impidió que disfrutara de minutos en otro destino.



No obstante, al buen ritmo que avanza su recuperación le permitirá estar completamente restablecido y preparado para una cesión hasta final de curso. Cabe recordar que el Betis invirtió seis millones en su fichaje y que el pasado curso no cumplió con las expectativas, por lo que necesita que se revalorice más allá de Heliópolis.



El propio club publicó un vídeo en sus redes sociales del meta deteniendo los lanzamientos del entrenador de porteros, Toni Doblas, durante la sesión de esta mañana y a partir de cual le manda ánimos con un "Ya queda menos, Dani". A sus 22 años, el meta de Gijón espera poder trabajar muy pronto con el resto de compañeros para coger ritmo de cara a una posible salida en el mercado invernal, que abre el 4 de enero.